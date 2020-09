Nächste Runde im Wirecard-Spektakel

Kay Nietfeld/dpa Für sein »Land und Europa« auf Posten: Bafin-Präsident Felix Hufeld

Die Aufarbeitung des Skandals um den ehemaligen Dax-Konzern Wirecard geht in die nächste Runde. Noch in diesem Herbst soll ein Untersuchungsausschuss des Bundestags die Arbeit aufnehmen. Am Dienstag hatte die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen ebenfalls ihre Unterstützung zugesagt. Damit können FDP, Linke und Grüne gemeinsam für einen solchen Ausschuss stimmen, ohne auf die AfD angewiesen zu sein.

Bevor das mit mehr Rechten als ein normaler Bundestagsausschuss ausgestattete Gremium starten kann, müssen sich die Fraktionen auf einen Untersuchungsauftrag einigen und ein Viertel der 709 Abgeordneten im Plenum muss dafür stimmen. Die Opposition hofft, dass das noch im September geschieht. Die Zeit drängt wegen der Bundestagswahl im kommenden Herbst, zumal es im Interesse der untersuchten Personen und Behörden liegen kann, die Ermittlungen zu verschleppen. Den Vorsitz beansprucht die AfD, die nach »parlamentarischen Gepflogenheiten« am Zug wäre.

Allerdings sind Untersuchungsausschüsse Papiertiger, wie zuletzt die jüngere Vergangenheit bewiesen hat. So sind beispielsweise die Datenlöschaktionen der früheren Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) auf deren Diensthandy ebenso ohne Konsequenzen geblieben, wie deren Berateraffäre oder der freihändige Umgang von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in dem von ihm zu verantwortenden Mautdebakel.

Auch Spitzenbeamte nehmen sich die offensichtlich aktuell geltenden Standards zum Vorbild. So schließt Bafin-Chef Felix Hufeld einen Rücktritt im Zusammenhang mit Kritik an seiner Behörde ebenso aus, wie die SPD irgendeine Mitverantwortung ihres Finanzministers Olaf Scholz – der zudem als »Kanzlerkandidat« für die Wahl im kommenden Jahr posiert. Hufeld sagte am Mittwoch bei einer Bankentagung in Frankfurt am Main: »Ich diene meinem Land und Europa. Solange mein Land und Europa mir dieses Vertrauen entgegenbringen (...) werde ich meine Pflichten weiter erfüllen.« Vermutlich meint er mit Europa die EU.

Wirecard entpuppt sich immer mehr als eine Art Abteilung des organisierten Verbrechens. So stehen Manager nicht nur in Verdacht des Bilanzbetrugs oder der Insolvenzverschleppung, sondern auch der Geldwäsche. Die zuständige Bonner Zollbehörde »Financial Intelligence Unit« (FIU), hatte bereits 2019 zwei entsprechende Verdachtsmeldungen an das Landeskriminalamt Bayern weitergeleitet. Der SPD-Abgeordnete Jens Zimmermann warf der Münchner Staatsanwaltschaft vor, nicht ausreichend ermittelt zu habe. Die Strafverfolger wiesen die Kritik am Dienstag zurück.

Wirecard hatte im Juni »Luftbuchungen« von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und in der Folge Insolvenz angemeldet. Der Schaden für die kreditgebenden Banken und Investoren könnte sich auf 3,2 Milliarden Euro summieren. (dpa/jW)