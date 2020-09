»Wir konnten bereits gut 100.000 Menschen begrüßen«

Sergei Prokudin-Gorski /Festival La Gacilly-Baden Photo 2020 Teil der Outdoor-Ausstellung im Rahmen des Festivals »La Gacilly-Baden« (Baden, 2019)

Nachdem der Start des Festivals »La Gacilly–Baden Photo« verschoben wurde, findet das größte Outdoor-Fotofestival Europas nun statt. Bis zum 26. Oktober finden in Baden bei Wien Ausstellungen statt. Hatten Sie noch damit gerechnet?

Die Antwort ist ein überzeugtes Ja. Meine Frau Silvia als Geschäftsführerin des Festivals und ich haben dafür gerackert wie nie zuvor in unserem Leben. Der Lockdown bedeutete für unsere Mitarbeiter und uns höchst intensives Arbeiten, ohne zu wissen, ob das gut endet. Wir mussten die Ausstellungskonfiguration mehrfach neu planen und das Budget um 50 Prozent kürzen. Wir mussten 106 geplante Artist Talks, Workshops und andere Events streichen, zahllose Verträge auflösen und viele neue schließen. Sponsoren mussten betreut und neue Partner gewonnen werden. Dazu kam, dass wir uns überlegen mussten, was passiert, wenn die zugesagten Gelder ausbleiben und dennoch Druckaufträge in sechsstelliger Höhe vergeben worden sind – schlaflose Nächte hatte ich keine, dazu war ich zu müde.

Wir entscheiden etwa mit einem Jahr Vorlauf die Hauptthemensetzung. Dann werden die richtigen Fotografen und die richtigen Inhalte ausgewählt. Arbeiten einfach einreichen kann man nicht. Dann kommen die Mühen der Ebene: Verträge schließen und editieren der Arbeiten, die Szenographie entwickeln, technische Machbarkeiten einschätzen und Budgetierung. Dann wird gedruckt, installiert und eröffnet. Kooperationspartner ist La Gacilly, ein 4.000-Einwohner-Ort in der französischen Bretagne, wo es schon seit 2003 ein Outdoor-Fotofestival gibt. Baden ist zum dritten Mal zur Open-Air-Galerie mit etwa 2.000 Arbeiten von 33 Fotografinnen und Fotografen, die auf fast sieben Kilometer Länge zu sehen sind.

Es gibt zwei Themenschwerpunkte: »Aufbruch des Ostens – Im Osten viel Neues« und »Renaissance«. Was kann man in Baden sehen?

Nach dem Abbau in La Gacilly wurden alle Bilder auf Unversehrtheit geprüft, gereinigt, verpackt und mit einem Großtransport Anfang April nach Baden gefahren. Etwa 60 Prozent der Bilder konnten wir ohne Adaptierung verwenden und in das Badener Festivaldesign implementieren. Der Rest musste angepasst werden: Aus Sujets auf Aludibond wurden Großformatdrucke und vice versa. Während La Gacilly etwa 25 Arbeiten zeigte und nach Baden schickte, ergänzte ich das Themenspektrum in Baden um fünf bis zehn Arbeiten, um das Festival auch lokal zu verorten.

Renaissance bedeutet das Bekenntnis der Fotografen, für unseren Planeten ebenso einzutreten wie Festivalgründer Jacques Rocher mit seinem 100-Millionen-Bäume-Aufforstungsprojekt. Und nach dem Ende des Kalten Krieges gab es einen Kreativschub zeitgenössischer Fotografie in Russland und den anderen Nachfolgestaaten der UdSSR, den das Festival würdigen und feiern will.

Sie verstehen das Festival auch als »Plädoyer für Frieden, Toleranz und Miteinander, getragen von humanistischer Gesinnung«. Wie wollen Sie diesen Anspruch einlösen?

Durch absolute Integrität und Qualität der ausstellenden Fotografinnen und Fotografen sowie von deren Arbeiten. Durch erklärende Texte, die nie mit erhobenem Zeigefinger formuliert sind. Das Verschmelzen von Garten- und Fotografiekunst schafft eine besonders friedvolle Stimmung, der man sich schwer entziehen kann.

Vergangenes Jahr hatten Sie 266.000 Besucher. Rechnen Sie nun mit deutlich weniger?

Wir konnten in den ersten sieben Wochen gut 100.000 Menschen begrüßen – ein leichtes Plus gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Und der traditionell besucherstarke September beginnt ja erst.