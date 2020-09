Störfall mit Konsequenzen

Mateusz Marek/PAP/dpa Dem Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski steht das Abwasser der Stadt bis zum Hals (Leszno, 7.7.2020)

In Warschau ist am Samstag zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres eine wichtige Abwasserleitung geplatzt. Die Leitung verläuft in einem Betontunnel mit einem Querschnitt von fünf bis elf Metern unter dem Grund der Weichsel und transportiert die Abwässer von sieben Stadtbezirken von der linken Flussseite zur zentralen Kläranlage der Stadt auf der anderen Seite. Verletzt wurde bei dem Störfall niemand, aber seit Samstag fließen die Abwässer nun ungeklärt in die Weichsel. Glück im Unglück: Die havarierte Leitung liegt flussabwärts; das Trinkwasser für die Zweimillionenmetropole wird dagegen oberhalb der Stadt entnommen.

Der Störfall wird von Fachleuten als schwerwiegender als der ähnlich gelagerte vor einem Jahr bewertet. Warschaus liberaler Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski kündigte inzwischen an, die zum zweiten Mal ausgefallene Leitung außer Betrieb zu nehmen und durch eine neue zu ersetzen. Die Häufung von Störfällen in einer erst 2012 in Betrieb genommenen Anlage wirft in der polnischen Öffentlichkeit jedoch die Frage nach eventuellen Baumängeln oder Planungsfehlern auf.

Technisch sieht das Konzept so aus, dass die auf dem linken Ufer gesammelten Abwässer nahe dem Fluss über einen Siphon 22 Meter in die Tiefe stürzen und dann in einem 1.300 Meter langen Tunnel mit zwei Röhren auf die andere Seite fließen, wo sie zu ebener Erde in die Kläranlage geleitet werden. Wegen des Prinzips der kommunizierenden Röhren ist dazu keine Pumpe erforderlich, die Energie des ständig nachfallenden Wassers drückt die in den Rohren befindliche Flüssigkeit nach vorn und oben. Die große Fallhöhe der Abwässer erzeugt aber Turbulenzen, und die erste Einschätzung von Ingenieuren lautet, dass solche Turbulenzen eines der beiden Rohre beschädigt haben müssen – zumal die beschädigte Stelle unmittelbar an das Fallrohr angrenzt.

Als nachteilig erweist sich nun, dass die Rohre mit sogenanntem Magerbeton von geringer Festigkeit umgossen wurden, um Vibrationen infolge dieser Turbulenzen zu dämpfen. Außerdem ist das eine nur schwer zu reparierende Konstruktion: In dem beschädigten Abschnitt muss praktisch die ganze Anlage demontiert und neu verlegt werden. Trzaskowski sprach inzwischen von einem »Planungsfehler«, der vielleicht aber auch nur darauf beruht, dass man sich beim Bau für die billigste Option entschieden hat, anstatt eine wartungsfreundlichere, aber teurere Variante zu wählen.

Klar ist schon jetzt, dass der Störfall politische Konsequenzen haben wird. Trzaskowski sagte einen geplanten Auftritt beim Jubiläum der Solidarnosc am 31. August in Gdansk ab. Auch die für den kommenden Samstag geplante Proklamation seiner »Neuen Solidarnosc«, einer um ihn gruppierten »Bürgerbewegung«, ist vorerst buchstäblich ins Abwasser gefallen. Trzaskowskis durch seinen Beinahesieg bei der Präsidentschaftswahl absehbare Blitzkarriere in der nationalen Politik hat einen empfindlichen Rückschlag erlitten, denn das Image des Warschauer Bürgermeisters baute gerade auf seiner Arbeit als erfolgreicher Stadtmanager und Kommunalpolitiker auf.

Entsprechend ging sofort der Parteienstreit los. Der Minister für Wasserwirtschaft, Marek Grobarczyk, machte Trzaskowski »in vollem Umfang verantwortlich« für den Störfall und erstattete Strafanzeige – dabei war das Konzept der jetzt beschädigten Anlage vor 16 Jahren von Trzaskowskis Vorvorgänger Lech Kaczynski bestätigt worden. Sein bei den Kommunalwahlen gescheiterter Konkurrent Patryk Jaki von der rechtskonservativen Regierungspartei PiS warf Trzaskowski »schwere Pflichtverletzungen« vor – die gesetzliche Voraussetzung dafür, ihn des Amtes zu entheben und einen Staatskommissar von Gnaden der PiS einzusetzen. Die städtischen Wasserbetriebe erstatteten ebenfalls Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Sabotage – mit dem unterstellten Ziel, diesen Machtwechsel durch die Hintertür herbeizuführen.