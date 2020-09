Trump verhöhnt Opfer

AP Photo/Morry Gash/dpa Trump-Anhänger und Protestierende gegen rassistische Polizeigewalt treffen am Dienstag in Kenosha beim Besuch des Präsidenten aufeinander

US-Präsident Donald Trump hat seinen Besuch in Kenosha am Dienstag (Ortszeit) für Solidaritätsbekundungen mit der Polizei genutzt, während sich Protestierende gegen Rassismus verbale Auseinandersetzungen mit Trump-Anhängern lieferten. In der Stadt war am 23. August der 29jährige Jacob Blake vor den Augen seiner drei kleinen Söhne von einem weißen Polizisten durch sieben Schüsse in den Rücken lebensgefährlich verletzt worden. Dieser erneute rassistische Polizeiübergriff hatte Proteste ausgelöst, die teilweise in Gewalt ausgeartet waren.

Auf die Tat ging Trump bei seiner Visite jedoch nicht ein, statt dessen bezeichnete er die Ausschreitungen als »Inlandsterrorismus« und bescheinigte den Beamten, dass sie bei ihrem Vorgehen dagegen einen »fantastischen Job« gemacht hätten. Weiter erklärte er, dass sich die Lage in Kenosha beruhigt habe, nachdem er einen größeren Einsatz der Nationalgarde und Sicherheitskräfte der Bundesregierung durchgesetzt hatte. Auch in der Stadt Portland, in der es seit Monaten antirassistische Proteste gibt, könne man »binnen einer Stunde« für Ruhe sorgen, so Trump.

Auf die Frage nach seiner Botschaft für die Blake-Familie sagte der Präsident, ihm tue jeder leid, der so etwas durchleben müsse. Der Fall werde untersucht. »Es ist eine komplizierte Angelegenheit.« Im Vorfeld des Besuchs hatte Trump die Schüsse auf Blake gegenüber dem konservativen Nachrichtensender Fox News noch mit einem Fehler beim Golfspielen verglichen. Polizisten würden unter Druck Fehler machen: »Sie versagen. Wie bei einem Golfturnier, wenn jemand einen Putt aus drei Fuß Entfernung verfehlt.«

Für neue Proteste sorgte unterdessen der Tod eines Afroamerikaners durch Polizeischüsse am Montag in Los Angeles. Die Polizisten hatten den Fahrradfahrer Dijon Kizzee wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung stoppen wollen. Als dieser die Flucht ergriff, erschossen sie den 29jährigen. Er hatte laut Polizei zuvor ein Kleiderbündel fallen lassen, in dem sich eine Pistole befand. Nach Angaben des Bürgerrechtsanwalts Benjamin Crump, der Kizzees Familie vertritt, soll der 29jährige von mehr als 20 Kugeln in den Rücken getroffen worden sein. Crump hob hervor, dass Kizzee die Pistole bereits fallen gelassen habe, bevor die Polizisten auf ihn gefeuert hätten. (dpa/AFP/jW)