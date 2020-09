Terrorprozess angelaufen

AP Photo/Michel Euler/dpa Ein Kunstwerk in Paris erinnert an die Opfer des Attentats auf das Satiremagazin

Mehr als fünf Jahre nach dem Anschlag auf die französische Satirezeitung Charlie Hebdo hat der Prozess gegen mutmaßliche Helfer der Attentäter begonnen. Unter starkem Polizeischutz wurde das Verfahren am Mittwoch vor einem Pariser Schwurgericht eröffnet. Den 14 Angeklagten drohen mehrjährige Gefängnisstrafen bis hin zu lebenslanger Haft.

In dem mit Abstand größten Terrorprozess der vergangenen Jahre in Frankreich sind 13 Männer sowie eine Frau angeklagt. Die Verdächtigen sollen das Brüderpaar Chérif und Saïd Kouachi unterstützt haben, das am 7. Januar 2015 die Redaktion von Charlie Hebdo stürmte und zwölf Menschen tötete. Zudem halfen sie laut Anklage Amédy Coulibaly, der in den darauffolgenden Tagen eine Polizistin sowie vier weitere Menschen bei der Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt tötete. Die drei Attentäter wurden ihrerseits durch die Polizei gestellt und getötet.

Der für Antiterrorismus zuständige Staatsanwalt Jean-François Ricard erklärte, der Prozess habe zwei Ziele: »der Wahrheit nahe zu kommen« und die Überlebenden zu Wort kommen zu lassen. Die ersten Wochen des Verfahrens sind der Anhörung der rund 200 Zivilkläger gewidmet. Darunter sind zahlreiche Angehörige der insgesamt 17 Todesopfer der Anschläge. Erst danach sollen die Angeklagten aussagen. Nur elf von ihnen erscheinen persönlich vor Gericht. Drei weitere sind in Abwesenheit angeklagt. Sie waren nach den Anschlägen nach Syrien geflohen.

In einer Sonderausgabe von Charlie Hebdo wurden derweil erneut die Mohammed-Karikaturen abgedruckt, mit denen die Islamisten ihre Tat begründet hatten. Sie zeigen unter anderem den Propheten Mohammed mit einer Bombe auf dem Kopf anstelle eines Turbans. Scharfe Kritik daran kam aus Pakistan: Die erneute Veröffentlichung habe zum Ziel, »die Gefühle von Milliarden von Muslimen zu verletzen«, schrieb Außenminister Shah Mahmood Kureschi auf Twitter.

Die Pariser Antiterrorstaatsanwaltschaft hat die Verhandlungen bis zum 10. November angesetzt. Diese sollten ursprünglich bereits im Mai beginnen, wurden wegen der Coronapandemie jedoch verschoben. (AFP/jW)