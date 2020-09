Köln. In Italien sollen Fußballfans zu Beginn der neuen Serie-A-Saison am 19. September wieder ins Stadion dürfen – allerdings bei stark reduzierter Auslastung. Der nationale Verband FIGC legte der Regierung in Rom einen Plan für die Lockerung der Hygiene- und Sicherheitsprotokolle vor. Demnach sollen unter strenger Einhaltung der Abstandsregeln 30 Prozent der Plätze besetzt und Besuche ausschließlich mit Mundschutz und nach Fiebermessung erlaubt werden. Der Zugang zu den Stadionsektoren soll gestaffelt erfolgen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Ins Mailänder Stadion San Siro dürften beispielsweise bis zu 26.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die FIGC forderte zudem eine Lockerung des Coronatestprotokolls für die Spieler. Alle vier Tage getestet zu werden sei unzumutbar. (sid/jW)