Köln. Die Schweizer Nationalmannschaft, am Sonntag Gegner der Auswahl des Deutschen Fußballbundes (DFB) in der Nations League in Basel, vermeldet einen positiven Coronafall. Torwarttrainer Patrick Foletti wurde positiv getestet. Nach Angaben des Verbandes sind alle weiteren Testresultate der Schweizer Delegation negativ ausgefallen. Foletti war auf der Anreise Richtung Teamhotel am Montag per Telefon informiert worden, dass es in seinem nahen Umfeld einen Verdachtsfall gebe. Daraufhin wurde er bei seiner Ankunft im Teamhotel vom medizinischen Stab sofort isoliert und getestet, er zeige keine Symptome. (sid/jW)