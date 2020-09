Parkplatz frei

Wegen eines Streits über den Standort verzögert sich der Bau des geplanten Documenta-Instituts in Kassel weiter. Das Kasseler Stadtparlament habe am Montag abend seinen eigenen Beschluss aufgehoben, das Gebäude auf dem Parkplatz am Karlsplatz nahe dem Rathaus zu errichten, sagte ein Stadtsprecher. Damit verhinderten die Stadtverordneten einen Bürgerentscheid über den Standort. Nun muss neu über einen Bauplatz für das Institut entschieden werden. Es soll die Documenta als weltweit wichtigste Ausstellung für moderne Kunst erforschen und ihre Geschichte aufarbeiten. Die Standortfrage des 24-Millionen-Euro-Projekts galt als geklärt. Doch dann formierte sich Widerstand, Bürger sammelten über 7.000 Unterschriften gegen den Bau an dem Platz am Rand der Innenstadt. (dpa/jW)