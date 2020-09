EU-Mann in Beirut

Gonzalo Fuentes/Pool Reuters/AP/dpa Eigene Prioritäten durchsetzen: Frankreichs Präsident Macron mit seinem libanesischen Amtskollegen Michel Aoun am Montag in Beirut

Einen Monat nach der Explosion im Hafen von Beirut am 4. August und nur drei Wochen nach dem Rücktritt der Regierung von Hassan Diab am 10. August hat der libanesische Präsident Michel Aoun den Diplomaten Mustapha Adib mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Dessen Wahl war möglich geworden, weil er als langjähriger libanesischer Botschafter in Berlin nicht nur die Rückendeckung Deutschlands, sondern auch die des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat. Adib ist mit einer Französin verheiratet, studierte und promovierte in Rechtswissenschaften und internationaler Politik in Frankreich.

Die zwei europäischen Schwergewichte haben seither ihren Führungsanspruch im Zedernstaat mit politischen Auftritten in den Trümmern des Hafens und mit großen Geldzusagen deutlich gemacht. Bei seinem zweiten Besuch im Libanon am Dienstag stellte Macron eine weitere Geberkonferenz in Aussicht, allerdings nur, wenn es bis Oktober »Reformbemühungen« gebe. Mit Adib haben Berlin und Paris nun einen Mann in Beirut, der ihren Plänen nicht im Wege sein wird.

Die US-Administration stärkt dem EU-Duo den Rücken und konzentriert sich derweil auf ihre Pläne, Israel und die Golfstaaten näher zusammenzuführen. Russland, Iran und China verfolgen traditionell eine zurückhaltende, auf Kooperation und Handel ausgerichtete Außenpolitik und halten sich bei der beabsichtigten Neuordnung des Libanon durch den interventionistischen Block um Frankreich, Deutschland, NATO und USA offiziell zurück.

Nicht nur haben die Fraktionen im Parlament mehrheitlich für Adib gestimmt, dem verschiedene ehemalige Ministerpräsidenten ihre Unterstützung zusagten. Auch hatte der einflussreiche Vorsitzende der libanesischen Hisbollah, Hassan Nasrallah, am Sonntag seine Zuversicht ausgedrückt, dass die Abgeordneten erfolgreich einen Kandidaten für die Regierungsführung wählen würden. Seine Aufgabe werde es sein, die wirtschaftliche Situation zu stabilisieren und Reformen umzusetzen, sagte Nasrallah in einer Rede.

Gleichzeitig äußerte er Zweifel über die vielen Aufrufe regionaler und internationaler Politiker, die Forderungen der libanesischen Bevölkerung umzusetzen. »Woher weiß man, was diese Bedürfnisse sind«, so Nasrallah, »durch ein öffentliches Referendum, durch Umfragen?« Die Libanesen müssten miteinander reden, um zu verhindern, »dass irgend jemand versucht, seine Forderungen und Ansprüche als öffentliche Forderungen durchzusetzen«. Die Hisbollah behaupte nicht, »das ganze libanesische Volk zu repräsentieren«, erklärte Nasrallah weiter, »aber wir repräsentieren einen Teil«. Konkret ging er auf Macrons Forderung nach »einer neuen politischen Zeit« und dessen Kritik am konfessionellen Proporzsystem ein: »Diesbezüglich sind wir offen für jeden Dialog, sofern alle libanesischen Fraktionen das akzeptieren.«

Diesem Erbe der französischen Mandatszeit (1920–1943) zufolge muss der Präsident des Libanon ein Christ, der Ministerpräsident ein sunnitischer Muslim und der Parlamentspräsident ein schiitischer Muslim sein. Unter französischer Federführung war 1932 auch zum letzten Mal eine offizielle Volkszählung durchgeführt worden. Danach waren 58,7 Prozent Christen und 40 Prozent Muslime, jeweils verschiedener Glaubensrichtungen. Ende Juli veröffentlichte die libanesische Forschungseinrichtung »Information International« jedoch eine Studie, wonach sich die demographische Zusammensetzung und damit der konfessionelle Proporz im Libanon seitdem erheblich verändert haben.

Basierend auf den Zahlen der Parlamentswahlen 2018, kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass der Anteil der Christen an der Gesamtbevölkerung bei 30,6 Prozent liegt, während Muslime 69,4 Prozent ausmachen. Die schiitischen Muslime werden dem Bericht zufolge mit 31,6 Prozent angegeben, die sunnitischen Muslime kommen auf 31,3 Prozent. Sollte also das Proporzsystem im Libanon weiter aufrechterhalten werden, müssten die höchsten staatlichen Ämter anders als bisher verteilt werden.