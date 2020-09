Kurzarbeit verdeckt Erwerbslosigkeit

Julian Stratenschulte/dpa Millionen Kurzarbeiter – und auch die Zahl der Erwerbslosen ist im August im Jahresvergleich um 636.000 gestiegen

Alles nicht so schlimm? »Der Arbeitsmarkt hat sich nach dem Coronaschock gefangen«, schrieb die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag zu den aktuellen Erwerbslosenzahlen. Zwar sei die Zahl der Betroffenen im August gegenüber dem Vormonat erneut gestiegen, um 45.000 auf 2,955 Millionen – »jedoch wie im Vormonat nicht coronabedingt, sondern wegen der Sommerpause«. Eine Erleichterung, die wohl ein wenig zu früh kommt – denn noch befindet sich die Wirtschaft im tiefsten Krisenmodus. Was zählen da wohl die »üblichen Vergleichswerte«, wonach im August die Erwerbslosigkeit steigt, weil Unternehmen vor den Sommerferien weniger einstellen und Ausbildungsverhältnisse enden?

Die Politik aber scheint auf verbale Beruhigungspillen zu setzen. Die Zahlen machten deutlich, dass sich der Arbeitsmarkt langsam stabilisiere, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag in Berlin. Doch – und das zählt – vor einem Jahr lag die Zahl der Menschen ohne Erwerbsjob noch um 636.000 niedriger. Ohne die Kurzarbeiterregelungen wäre der Anstieg noch deutlicher ausgefallen, merkte der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, in Nürnberg an. Die hätten im Juni 2,1 Millionen Jobs gesichert. »Die Tendenz geht nach unten, wenn nichts mehr passiert«, so der Agenturchef.

Im Juni waren nach vorläufigen Zahlen der Bundesagentur 5,36 Millionen Personen in Kurzarbeit. Im Mai hatte die Zahl bei 5,82 Millionen gelegen. Im April war diese auf den Rekordwert von 5,98 Millionen hoch geschnellt. Während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 hatte der Höchstwert 1,44 Millionen betragen.

Auch Heil warnte vor Risiken, die die nächsten Monate bringen könnten. »Die Krise ist noch nicht vorbei«, sagte er. Führende Volkswirte erwarten, dass sich die konjunkturelle Erholung ab Herbst in Deutschland wieder verlangsamen könnte. Ein zweiter »Lockdown« dürfte mit »gravierenden Konsequenzen für die Wirtschaft« einhergehen, zitierte dpa die KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.

Seit Beginn der Krise sind nach Berechnungen der Bundesagentur 637.000 Menschen entlassen worden, konnten eine neue Arbeitsstelle nicht antreten oder nicht an einer Weiterbildung teilnehmen. Besonders betroffen seien davon Menschen ohne Berufsausbildung und Ausländer. Das Ausmaß der Krise zeigt auch der Vorjahresvergleich: 1,14 Millionen Menschen erhielten im August Arbeitslosengeld und damit 397.000 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der Hartz-IV-Bezieher stieg um 188.000 auf 4,04 Millionen. (dpa/jW)