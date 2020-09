Befreierdenkmal

Florian Boillot

1943 und 1944 wurden mit sowjetischer Hilfe zwei polnische Armeen aufgestellt. Beide nahmen im April und Mai 1945 an der Berliner Operation der Roten Armee und dabei vor allem an den Kämpfen in den Stadtbezirken Charlottenburg und Tiergarten teil. 3.000 Soldaten aus Polen verloren ihr Leben. Am Dienstag wurde an der Technischen Universität Berlin eine Gedenktafel für die an der Befreiung Berlins beteiligten polnischen Soldaten eingeweiht. Anwesend bei der Zeremonie waren mit Waclaw Miskiewicz, Jozef Kolesnicki und Eugeniusz Skrzypek (v. l. n. r.) auch drei Veteranen. (jW)