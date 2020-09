Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa Küstenfischer demonstrieren in Sassnitz zusammen mit ihren Familien gegen die aktuelle Fischereipolitik und die jüngste Greenpeace-Aktion in der Ostsee (10.8.2020)

Die Umweltorganisation Greenpeace hat Ende Juli in der Ostsee vor Rügen schwere Findlinge versenkt. Im Interview mit dieser Zeitung (siehe jW vom 21.8.2020) hat der Meeresbiologe Thilo Maack von Greenpeace erklärt, dass man Riffe vergrößert habe, um Bestände zu schützen. Was sagen Sie dazu?

Natürlich sind Steinriffe Rückzugsorte für Fische, das ist Fakt. Aber die Frage ist doch: Ist Greenpeace berechtigt, einfach Riffe zu vergrößern oder neue Riffe zu schaffen? Wir sagen: Das ist nicht die Aufgabe von Greenpeace oder anderer privater Organisationen. So etwas kann nur im Auftrag des Staates respektive der EU gemacht werden. Greenpeace maßt sich hoheitliche Aufgaben an. Das kann nicht sein. Ich kann ja auch nicht zu Ihnen kommen und sagen: In der Nähe lebt eine Eidechse – da schmeiße ich mal große Steine in Ihren Garten, dass der nicht mehr bewirtschaftet werden kann und die Eidechsen sich ausbreiten können.

Greenpeace sagt auch, die Grundschleppnetzfischerei sei in den »Natura 2000«-Gebieten der Ostsee im Fehmarnbelt und vor Rügen eigentlich verboten, das werde bloß nicht durchgesetzt.

Die Fischerei ist noch ausdrücklich erlaubt in diesen Gebieten. Und noch einmal: Greenpeace hat nicht das Recht, da eigenmächtig einzugreifen.

Die Rede war auch von jahrelanger Überfischung durch die Schleppnetzfischerei.

Es gibt keinen einzigen wissenschaftlich begründeten Nachweis, dass die Schleppnetzfischerei irreparable Schäden anrichtet. Sie ist eine der ältesten Methoden der Fischerei. Die Schleppnetze wurden zudem im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Es sind zum Beispiel andere Materialien. Und die Schleppnetze werden mal gerade so über den Meeresboden gezogen. Der Fischer ist doch nicht daran interessiert, den Boden womöglich umzupflügen, sondern die Netze so leicht wie möglich darüber hinwegzuziehen, um wirtschaftlich zu arbeiten. Was Heringe angeht, wird überhaupt keine Grundschleppnetzfischerei betrieben. Es ist an den Haaren herbeigezogen, dass der Meeresboden oder die Tierwelt durch die Fischerei geschädigt werden.

Greenpeace erklärt, die »Brotfischarten« Dorsch und Hering seien im Bestand gefährdet. Was sagen Sie dazu?

In der Natur gibt es keine festen Regel, dass ein Bestand immer dieselbe Größe haben muss. Das hängt von vielen Faktoren ab, in der Ostsee zum Beispiel stark vom Salzwasserzustrom aus der Nordsee. Wir hatten viele Jahre kaum Nordseewasser, das in die Ostsee reingedrückt wurde, und dadurch sind die Fischbestände nach und nach geschrumpft. In den letzten Jahren ist wieder ein größerer Einstrom festzustellen, so dass sich die Bestände erholt haben. Andere Faktoren sind etwa Industrieabwässer, die über Flüsse ins Meer eingetragen werden. Die Behauptung von Greenpeace, das staatliche Thünen-Institut sehe die Grundschleppnetzfischerei quasi als das größte aller Übel, ist falsch. Dort ist man eindeutig der Meinung, dass der Zustand der Bestände nicht von der Fischerei hervorgerufen wurde. Von Überfischung kann keine Rede sein.

Bei einer Demonstration in Sassnitz auf Rügen haben die Fischer viel Wut auf Greenpeace artikuliert.

Ja, das ist doch verständlich. Fischer sind keine Verbrecher, sondern gesetzestreue Leute, die mit harter Arbeit ihre Familien ernähren. Und das nicht nur heute und morgen, sondern wenn es geht, noch einige Jahre länger. Davon will Greenpeace nichts wissen und versucht mit Halbwahrheiten, offensichtlichen Lügen und illegalen Methoden, die eigenen Organisationsinteressen durchzusetzen. Die wollen Angst und Schrecken unter der Bevölkerung verbreiten, dass die glaubt: Oha, die Meere sind leergefischt, es gibt bald keine Fische mehr, die bösen Fischer rotten alles aus – aber das ist eine klare Lüge! Es gibt Fisch ohne Ende im Meer. Die Fischerei hat erheblich dazu beigetragen, dass reduzierte Bestände sich wieder erholt haben, etwa durch Schonzeiten, Schongebiete oder technische Maßnahmen. Dafür brauchen wir Greenpeace nicht, zumal dann, wenn die Organisation solche Schauermärchen verbreitet.