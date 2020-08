Covid-19 im »Klammergriff«

Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa Reich geworden mit Schrottprogrammen: Microsoft-Gründer Bill Gates auf dem Weltwirtschaftsforum (25.1.2018)

Es scheint sich zu bestätigen: Bill Gates hat die Covid-19-Pandemie erfunden, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Aber: War es seine schlimmste Erfindung? Nein. Es handelt sich nur um eine weitere in einer Reihe von Zumutungen, mit denen Bill Gates die Menschheit im Laufe seines Lebens geplagt hat.

Die älteren von uns erinnern sich noch dunkel an die Zeiten von MS-DOS. Das war ein Betriebssystem von Microsoft, Vorgänger von Windows. Die Monopolstellung in den Bürowelten der 80er und frühen 90er Jahre war furchterregend. Generationen von Angestellten quälten sich an den Bildschirmen jahrelang durch Buchstaben- und Zahlenwüsten, die grün oder bernsteinfarben schimmerten. Eine traumatische Phase der Menschheitsgeschichte.

Mit Schweinereien wie »C:>dir« – einer der berüchtigten Befehlszeilen von MS-DOS – muss sich der Bürger heute nicht mehr abmühen, geschweige denn sie verstehen. Ich habe diesem Zeug immer zutiefst misstraut.

Eine weitere sadistische Erfindung von Gates war die Tastenkombination Ctrl+Alt+Del bzw. Strg+Alt+Entf, der sogenannte »Klammergriff«, für den man beide Hände und mehrere Füße brauchte. Kein Mensch kann sich mehr erinnern, wozu das gut war. Der Alptraum endete erst, als es Microsoft gelang, das graphische Betriebssystem von Apple nachzuahmen.

Eine weitere Untat von Gates war es, den ersten vernünftigen Internetbrowser »Netscape« zugunsten seines eigenen minderwertigen Produkts »Internet Explorer« mit erpresserischer Verkaufspolitik vom Markt zu verdrängen.

Andere schreckliche Dinge wie »Windows Vista« oder das Kacheldesign von »Windows 10 Mobile« sind zum Glück gefloppt. Sie werden von Microsoft seit 2020 nicht mehr unterstützt.

Hätte Apple-Gründer Steven Jobs Covid-19 erfunden, wäre der Pandemieverlauf optisch viel ansprechender und benutzerfreundlicher. Soviel steht fest.