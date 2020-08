Carlos Quezada Wilde Liebe: Elisa Carrillo Cabrera und Ehemann Mikhail Kaniskin

Nur rund 450 Plätze dürfen in der Deutschen Oper Berlin (DOB) besetzt sein, fast 1.500 Plätze müssen leer bleiben. Das bedeutet: viel Beinfreiheit, freie Sicht auf die Bühne – und eine intensive, aufmerksame Atmosphäre. Das Staatsballett Berlin nutze diese vergangene Woche. Das Galaprogramm mit drei Vorstellungen »From Berlin with Love I« in der DOB strotzte nur so vor Virtuosität, Spielfreude, Leichtigkeit und Nachdenklichkeit.

Höhepunkt der Premiere war der Auftritt von Primoballerino Dinu Tamazlacaru mit dem ironisch-peppigen Solo »Les Bourgeois« von Ben van Cauwenbergh. Jacques Brel nölt hier das gleichnamige Chanson vom Band, auf der Bühne tobt das pralle Leben. Das Solo erzählt von einem angetrunkenen nächtlichen Spaziergänger in Paris, der kein Feuer für seine Zigarette findet. Darum tollt er in wilden Sprüngen über die Bühne, gestikuliert und bietet auch mimisch grotesk-brillante Klimmzüge. »Die Bürgerlichen« heißt das Stück satirisch, weil es vorführt, wie unbürgerlich sich ein Kleinbürger mit Krawatte benimmt, wenn man ihn von der Leine lässt.

Andere Fesseln sind nicht so leicht abzustreifen. Superstar Polina Semionova zeigt im Solo »Cinque« von Mauro Bigonzetti zur Lacrimosa-Musik von Vivaldi, wie schwer das Leben auch im hypermodernen Latex-Tutu sein kann. Emotionalen Problemen mit ästhetischem Tanz zu begegnen ist eine Spezialität des Balletts, und Polina beherrscht dies perfekt. So auch das Paar Iana Salenko und Marian Walter, wenn es zur Livemusik von einem Trio das zarte Adagio aus dem zweiten Akt vom »Schwanensee« zelebriert. Federleicht hebt er sie empor, ganz exakt streckt sie das Bein in den Luftspagat.

Fluffige Leichtigkeit stand schon zu Beginn des Abends an, mit dem »Pas de Quatre« von Anton ­Dolin: Vier Ballerinen schweben da in ­romantischer Manier über die Szenerie. Im Hintergrund zeigt Kulissenmalerei einen Wald und die Berge – als sei man in einem Handlungsballett.

Im Kontrast dazu standen die Uraufführungen. Alexander Abdukarimov tanzte sein Solo »Look out from the Silence« (»Schau aus der Stille«) mit einer Lampe als Partner. Es geht um die Einsamkeit des modernen Menschen. Am Boden wälzt sich der Tänzer auf einem schmalen Lichtteppich, dann packt er die Lampe und hängt sie als Pendelleuchte auf. Hoffnung, Qual, Jagd, Verzweiflung sind zu sehen. Bravo!

Noch eindringlicher ist das Frauensolo von Andreas Heise, für Yolanda Correa kreiert. Sie trägt ein vorn geschlossenes Gouvernantenkleid, zeigt aber zu Beginn den nackten Rücken. Wie eine Heldin aus einem Drama von Henrik Ibsen, dem norwegischen Genie. Auch choreographisch klingt der Norden an: Mats Ek, der Stockholmer Choreograph, stand unverkennbar Pate. Oft werden die Füße beim Anheben des Beins hochgezogen, während die Standposen breitbeinig sind.

Fragil wäre für den umwerfenden Moskauer Ballerino Mikhail Kaniskin das falsche Wort. Aber er verlieh Berlin 13 Jahre lang einen Touch vom Bolschoi, tanzte die Hauptrollen der großen hiesigen Ballette. Am Sonntag nahm er mit der Gala seinen Bühnenabschied – und lud frühere Weggefährten als Gäste ein: Marcelo Gomez stellte sich mit »Paganini« auch als Choreograph vor, enttäuschte allerdings. Die Weltstars Lucia Lacarra und Matthew Golding aber begeisterten: Mit »Finding Light« von Edwaard Liang bildeten sie ein Muster an Paartanz.

Kaniskin und Gattin Elisa ­Carrillo Cabrera beglückten zum Schluss mit »Onegin« von John Cranko, nach dem Roman von Alexander Puschkin. Wild ist die Liebe hierin, unbezähmbar, nicht mal realisierbar – und doch von lebenslanger Dauer.

Das Staatsballett Berlin hat somit seinen ersten Marathon nach der Coronapause hinter sich und wird noch diese Woche in der Komischen Oper unter dem Titel »Lab_Works Covid_19« Uraufführungen von Tänzerhand zeigen. Ab 18. September kommt dann die zweite Galaserie »From Berlin with Love II«.