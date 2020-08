CIA auf Shoppingtour

REUTERS/Steve Marcus Deutsche Unternehmen wecken Begehrlichkeiten bei US-Geheimdiensten. Das Publikum lauscht den Worten eines In-Q-Tel-Computeranalysten bei der Hackerkonferenz »Black Hat« (Las Vegas/USA, 6.8.2014)

Der US-Auslandsgeheimdienst CIA investiert zur Zeit in Deutschland in Hightechunternehmen, deren Know-how sie für ihre globalen Geheimdienstaktivitäten nutzen zu können meint. Zuletzt ist sie bei dem Dresdner Startup Morpheus Space eingestiegen, das besonders kleine und effiziente Satellitentriebwerke baut. Weitere Firmen sind im Visier verschiedener US-Stellen, darunter vor allem solche aus der Weltraumbranche, auf deren Produkte es die U.S. Space Force abgesehen hat. Sie soll in hohem Tempo ausgebaut werden. Wirtschaftskreise warnen bereits vor dem umfassenden Ausverkauf deutscher Weltraumtechnologie – weniger an den Rivalen China, sondern vielmehr an den Rivalen USA. Im Zentrum: die CIA-Investmentfirma In-Q-Tel.

In-Q-Tel ist 1999 auf Betreiben des damaligen CIA-Direktors George Tenet gegründet worden, um dem Dienst in der kaum noch zu überschauenden Hightechsphäre Zugriff auf für ihn hilfreiche neue Technologien zu verschaffen. Dazu investiert das formal selbständige, vertraglich aber an die CIA gebundene Unternehmen in Firmen, an deren Produkten oder Fähigkeiten der Dienst Interesse hat – spezielle Spionagedrohnen oder tragbare Satellitenantennen beispielsweise. Das »Q« in der Firmenbezeichnung bezieht sich auf die gleichnamige Figur in James-Bond-Filmen, die den Titelhelden regelmäßig mit allerlei Spionagegimmicks versorgt. In-Q-Tel erhält für seine Investments hohe Summen aus staatlichen Töpfen. Insider sprechen von jährlich dreistelligen Millionenbeträgen. In den Führungsetagen des Unternehmens tummeln sich Personen, die zuvor in einschlägigen Unternehmen leitende Posten innehatten: Gründer Norman R. Augustine etwa war zuvor Chef des Rüstungskonzerns Lockheed Martin, während der aktuelle Firmenchef Christopher Darby aus den Spitzenrängen des Chipherstellers Intel kam. In-Q-Tel-Funktionäre sind auch sonst bestens in der Branche vernetzt, sind Mitglied in Gremien oder halten Anteile an Unternehmen, bei denen die CIA-Investmentfirma einsteigt.

Wie sich der Einstieg von In-Q-Tel auf ein betroffenes Unternehmen konkret auswirken kann, hat vor einigen Jahren das Wall Street Journal am Beispiel Forterra Systems beschrieben. Das Startup aus Kalifornien dümpelte mit der Arbeit an Anwendungen auf dem Feld der Virtual Reality vor sich hin, als im Jahr 2007 die CIA-Investmentfirma Geld springen ließ. Forterra Systems entwickelte damit Anwendungen für den militärischen Gebrauch, und recht bald trudelten attraktive Aufträge von den US-Streitkräften ein. Nur drei Jahre später wurde das Unternehmen dann von der Science Applications International Corporation (SAIC) mit Hauptquartier im US-Bundesstaat Virginia übernommen, in die In-Q-Tel bereits Anfang des Jahres 2000 investiert hatte – eines der ersten Projekte des Geheimdienstablegers. Mittlerweile gibt es davon mehrere hundert.

In-Q-Tel nimmt gegenwärtig gezielt die deutsche Startup-Szene ins Visier – und hat dazu, wie die Wirtschaftswoche am vergangenen Freitag berichtete, eigens einen Mitarbeiter in Stuttgart stationiert. Eingestiegen ist das Unternehmen jetzt unter anderem bei Morpheus Space, dessen winzige Satellitentriebwerke – sie sollen gerade einmal so groß wie eine Fingerkuppe sein – von Fachleuten als »Revolution« in der Branche bezeichnet werden. Zugleich wird Richard V. Spencer, von 2017 bis 2019 US-Marineminister, Mitglied im Morpheus-Space-Direktorium. Auch der US-Investor Pallas Ventures schießt Geld hinzu. Zwar ist mit der noch jungen Vsquared Ventures aus München noch ein deutscher Risikokapitalfonds an der aktuellen Finanzierungsrunde beteiligt, Morpheus-Space-Chef Daniel Bock ließ jedoch gegenüber der Wirtschaftswoche mit Blick auf die geplante Ausweitung der Firmentätigkeit keinerlei Zweifel aufkommen: »Wir werden uns in den nächsten Monaten stark an den amerikanischen Staat und an amerikanisches Kapital binden.«

Die Bestrebungen von US-Stellen, dem deutschen Rivalen Startups faktisch wegzukaufen, richten sich laut Einschätzung von Beobachtern zur Zeit vor allem auf die Weltraumtechnologie. Involviert sind neben In-Q-Tel auch die NASA sowie die US-Streitkräfte. Hintergrund ist nicht zuletzt, dass die Trump-Regierung die U.S. Space Force in hohem Tempo ausbauen will: Nach ihrer Ausgliederung aus der U.S. Air Force im vergangenen Dezember sollen dafür allein in diesem Jahr 15,4 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stehen – mehr, als in ganz Westeuropa für die Raumfahrt ausgegeben werden. Für deutsche Startups bieten sich damit in den USA Chancen, die sie auf dem heimischen Kontinent nicht haben. Der BDI wies vor kurzem darauf hin, dass Berlin inzwischen zwar Einstiegsofferten chinesischer Unternehmen abwehre, nicht allerdings solche aus den USA, wenngleich diese deutlich häufiger zu verzeichnen seien. In der Zeit ließ sich ein Manager des Risikokapitalfonds Vsquared Ventures gar mit der Einschätzung zitieren, Deutschland blieben »noch etwa zwei Jahre«, um »den Abzug der (Weltraumtechnologie-)Branche in die USA zu verhindern«.