»Patienten scheuten sich, in die Praxis zu kommen«

Landesthe­rapeuten­kammern beschäftigen sich aktuell bundesweit mit psychischen Belastungen aufgrund der Pandemie. Wird psychotherapeutische Behandlung mehr nachgefragt?

Umfrageergebnisse verweisen darauf, dass viele Menschen aufgrund der veränderten Lebensbedingungen durch die Pandemie unter psychischen Belastungen leiden. Daraus geht aber nicht hervor, ob sie Hilfe von Psychotherapeuten in Anspruch nehmen – oder nicht: Etwa weil sie meinen, andere könnten schlimmer dran sein, und ihnen nicht den Platz wegnehmen wollen.

Über den Beginn der Pandemie berichteten Kolleginnen und Kollegen, dass Patientinnen und Patienten sich scheuten, in die Praxis zu kommen. Manche wollten keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, zum eigenen Schutz zu Hause bleiben. Institutionen wie die Telefonseelsorge boten im Frühjahr verstärkt telefonische Beratung zu Lebenskrisen. Nach den ersten Wochen war die Nachfrage für Psychotherapeuten meist wie sonst üblich hoch. Wartezeiten betragen in der Regel bis zu vier Monate.

Gibt es bundesweit Unterschiede bei den Coronaregelungen für die psychotherapeutische Arbeit?

Die Maskenpflicht ist unterschiedlich geregelt. Darüber standen wir im Austausch mit anderen Landeskammern und im Bund: Wann darf die Maske abgesetzt werden? Und wann muss dies sein, etwa weil es eine traumabedingte Indikation dafür gibt? Unterschiede gab es auch bei der Kinderbetreuung. Unter anderem in Hessen und Bayern hieß es zunächst, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gehörten nicht zu den »systemrelevanten Berufen«. Junge Kolleginnen konnten ihre Kinder nicht mehr in die Kita bringen. Später wurde das zurückgenommen.

Welche Erfahrungen gibt es mit Video- oder Telefonsprechstunden?

Die Möglichkeit zu Videosprechstunden gab es schon vor der Pandemie, aber nur auf 20 Prozent der Gesamtfallzahl beschränkt. Praktisch wurden sie kaum genutzt. Bis 30. September ist diese Beschränkung nun aufgehoben. Wir würden Videostunden künftig auch unabhängig von Corona gern flexibler nutzen. Denn dafür, dass sie in der Coronakrise so plötzlich eingeführt wurden, hat es erstaunlich gut geklappt. Aber nicht für alle ist ein Gespräch per Video das richtige Medium: Entsprechende Technik muss vorhanden sein. Ohne schnellen Internetanschluss ist die Tonqualität miserabel, oder die Verbindung bricht ständig zusammen. Patientinnen oder Patienten benötigen einen Raum für sich, in dem sie ungestört sind, wo niemand mithören kann – was in beengten Wohnverhältnissen in der Stadt oft nicht der Fall ist. Also muss der Termin so gelegt werden, dass zum Zeitpunkt der Therapie alle aus dem Haus sind.

Weil die Herausforderungen vor allem für ältere Menschen gravierend sind, wenn sie nicht technikaffin sind, haben wir zu Beginn der Pandemie gefordert, dass dann auch telefonische Psychotherapie möglich sein muss. Damit konnten wir uns leider nicht durchsetzen, weil bundesweit die Krankenkassen keine Kosten dafür übernehmen.

Inwiefern wirkt die pandemiebedingte gesellschaftliche Entschleunigung positiv auf psychisch erkrankte Menschen?

Nach Erkenntnissen der Goethe-Uni in Frankfurt am Main, wo es eine große Ambulanz mit 120 Therapeuten gibt, existieren dazu unterschiedliche Erfahrungen. Einerseits mussten viele im Homeoffice mehr schuften. An Frauen blieb oft die Bespaßung und Beschulung der Kinder hängen. Vermehrt gab es Fälle sexueller Belästigung und Gewalt, weil es während des Lockdowns keinen Zugang für Vertreter von Institutionen mehr gab. Andererseits schätzte ein großer Teil der Patienten während der Pandemie, dass das Leben einfacher zu gestalten sein kann: Etwa wenn weniger Wege zurückzulegen sind und vieles flexibler erledigt werden kann. Alle haben mehr Zeit füreinander. Wenn es gut läuft, sehen auch Väter ihre Kinder öfter. Fragt sich, ob wir insofern nicht neu über die 30-Stunden-Woche nachdenken sollten. Vor allem die Burnout-Problematik wäre somit weniger ein Thema.