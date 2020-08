Unerwünschter Besuch

Mathieu Lewis-Rolland/REUTERS Mit voller Unterstützung des US-Präsidenten: Gewalttätige rechte Demonstranten in Portland am Sonnabend

Bei Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt ist es einem US-Medienbericht zufolge in Washington zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Einsatzkräften gekommen. Wie die Washington Post berichtete, setzte die Polizei in der Nacht zum Montag (Ortszeit) Tränengas ein, um eine Demonstration auf der »Black Lives Matter Plaza« nahe dem Weißen Haus aufzulösen. Zuvor hätten dort am Abend etwa 100 Menschen größtenteils friedlich demonstriert, hieß es weiter. Gegen Mitternacht hätten Einsatzkräfte die Straße dann geräumt, dabei sei es zu Auseinandersetzungen gekommen. Mehrere Menschen seien festgenommen worden, berichtete das Blatt weiter unter Berufung auf eine Augenzeugin.

Zusätzlich zu dem gewaltsamen Vorgehen der Polizei gegen die seit drei Monaten andauernden antirassistischen Proteste heizt US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf die Stimmung weiter an. Für den heutigen Dienstag hat er sich in Kenosha/Wisconsin angekündigt, der Stadt, in der vor einer Woche dem schwarzen US-Bürger Jacob Blake von einem weißen Polizisten mehrfach in den Rücken geschossen worden war. Der demokratische Gouverneur des Bundesstaats, Anthony Evers, rief Trump dazu auf, den Besuch abzusagen. »Ich bin besorgt, dass ihre Anwesenheit unsere Heilung nur behindern wird«, schrieb er in einem in der Nacht zum Montag veröffentlichten Brief. Evers befürchte auch, dass für einen Besuch Trumps Ressourcen umgeleitet werden müssen, die gebraucht werden, um für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Nach Angaben eines Sprechers wolle sich der Präsident mit Polizeibehörden treffen und sich ein Bild von den Schäden nach den »gewalttätigen Protesten« machen.

Trump selbst unterstützte am Sonntag die Rechten, die am Sonnabend durch Portland gezogen und Protestierende der »Black Lives Matter«-Bewegung angegriffen hatten. Von ihm als »großartige Patrioten« bezeichnet, zeigen Videoaufnahmen der Stadt laut US-Nachrichtenagentur AP, wie die Trump-Anhänger Paintballkugeln auf die antirassistische Demonstration werfen und Bärenabwehrspray einsetzen. Der bei den Zusammenstößen getötete Mann war ein Mitglied der extrem rechten Gruppe »Patriot Prayer«, wie deren Gründer Joseph »Joey« Gibson am Sonntag mitteilte. (dpa/jW)