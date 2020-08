Libanon: Neuer Premier bestimmt

Dalati Nohra/Lebanese Government via AP/dpa Auserkoren, das Land aus der Krise zu führen: Der designierte Premier Mustapha Adib (r.) mit Präsident Michel Aoun (M.) und Parlamentssprecher Nabih Berri am Montag in Beirut

Libanons bisheriger Botschafter in Deutschland soll neuer Ministerpräsident des Landes werden. Die wichtigsten Parteien im Parlament einigten sich auf den Diplomaten Mustapha Adib als Premier. Staatschef Michel Aoun habe Adib mit der Bildung einer Regierung beauftragt, teilte ein Sprecher des Präsidentenpalastes am Montag mit. Die bisherige Regierung war nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut vor vier Wochen zurückgetreten. Adib ist seit 2013 Botschafter in Berlin. Der promovierte Rechts- und Politikwissenschaftler gilt als enger Vertrauter des früheren Premierministers Nadschib Mikati, für den er unter anderem als Kabinettschef arbeitete.

Die höchsten Staatsämter werden im Libanon nach einem jahrzehntealten Proporzsystem unter den größten Konfessionen verteilt. So ist der Präsident bisher stets ein Christ, der Regierungschef ein Sunnit und der Parlamentspräsident ein Schiit. Präsident Aoun stellte allerdings am Sonntag den Fortbestand dieses konfessionellen Proporzsystems in Frage. Der Libanon solle ein »laizistischer Staat« werden, forderte er in einer Fernsehansprache. Das bisherige Proporzsystem sei »ein Hindernis für jegliche Reform und den Kampf gegen die Korruption« geworden, sagte der Staatschef.

Mit diesen Äußerungen ging der Staatschef erstmals deutlich auf die Forderungen der Protestbewegung ein, die seit vergangenem Oktober gegen die politische Elite des Landes, die weitverzweigte Korruption und die schwere Wirtschaftskrise auf die Straße geht. Die erneute Ernennung eines Premiers auf Grundlage des Proporzsystems lehnen diese Oppositionsgruppen ab. Dutzende von ihnen gaben am Sonntag bei einer Kundgebung in Beirut bekannt, dass sie ein gemeinsames Programm zur Bewältigung der politischen und wirtschaftlichen Krise ausarbeiten wollen. Zudem wollen sie eine Liste von Persönlichkeiten vorschlagen, die eine unabhängige Übergangsregierung bilden sollen. (dpa/AFP/jW)