Dietmar Dath: »Hegel. 100 Seiten« – »Hegel to go. Vernünftige Zitate«

Christian Mang

Heute Abend ab 19 Uhr hier im Livestream (direkt unter dieser Einleitung ↓)

Einer Legende zufolge soll Georg Wilhelm Friedrich Hegel auf seinem

Sterbebett gesagt haben, keiner hätte ihn verstanden – die vorliegenden

Bücher versuchen, Abhilfe zu schaffen! Nachdem der Philosoph und sein

Werk in den letzten zwei Jahrhunderten auf ein bedeutungsschweres

Aushängeschild des deutschen Idealismus und einseitiges Paradebeispiel

für Dialektik verschmälert wurden, will Dath einen vielseitigeren Hegel

präsentieren: einen, dessen Gedanken nicht bloß unter gegenwärtigen

Gemeinplätzen oder fachdisziplinären Parolen abzuheften sind, sondern

einen, dessen philosophische Urteile selbst im Vordergrund stehen.

Widerspruch ist für Hegel Denkprinzip. Seine Philosophie bezieht ihre

Kraft daraus, dass sie alles Widerständige ernst nimmt und nicht in

einem knöchernen System steckenbleibt. Auch deshalb verehren noch heute

bedeutende Mathematiker und Naturwissenschaftler diesen Kopf, der zu

ihren Bereichen nur Verwirrendes beizusteuern hatte.

Dietmar Dath zeigt, wie anregend es sein kann, mit Hegel dem Geist auf

die Spur zu kommen und gleichzeitig die Welt nicht aus dem Blick zu

verlieren.

Moderation: Andreas Hüllinghorst (jW)