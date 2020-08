Londoner Flughafen streicht ein Viertel aller Stellen

Matt Dunham/AP/dpa Viel Platz: Fluggäste im beinahe menschenleeren Nord-Terminal des Flughafens Gatwick (22.7.2020)

London. Am Londoner Großflughafen Gatwick werden vor dem Hintergrund der Coronakrise etwa 600 Stellen gestrichen. Damit ist fast jeder vierte Arbeitsplatz dort betroffen. Die Zahl der Passagiere am Flughafen ist im August im Zuge der Pandemie um etwa 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat eingebrochen. Flughafenchef Stewart Wingate kündigte am Mittwoch eine »bedeutende Umstrukturierung« an, um die Kosten zu senken. Gatwick ist nach Heathrow der zweitgrößte Flughafen in Großbritannien und liegt südlich der Hauptstadt. (Reuters/jW)