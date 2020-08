Deutsche Bank: US-Abgeordnete fordern erneut Trumps Finanzunterlagen

AP Photo/Mark Lennihan Geschäftsbeziehungen mit Donald Trump: Niederlassung der Deutschen Bank in New York

Washington. Der US-Wahlkampf geht in die letzte Etappe. Jetzt fordern die »Demokraten« im Abgeordnetenhaus erneut die Herausgabe von Unterlagen zu den Geschäften der Deutschen Bank mit Präsident Donald Trump. Der Geheimdienstausschuss der Kammer des Kongesses, in dem die Abgeordneten der Demokratischen Partein die Mehrheit stellen, verabschiedete ein neues Auskunftsverlangen, mit dem das Geldhaus zur Aushändigung der Dokumente gezwungen werden soll. Das gab der Ausschussvorsitzende Adam Schiff am Mittwoch bekannt.

Der Oberste Gerichtshof der USA hatte im Juli ein früheres Auskunftsverlangen zurückgewiesen. Den Bedenken der Richter habe der Ausschuss nun Rechnung getragen, sagte Schiff. Derzeit findet der Parteikonvent der Republikaner statt, auf dem Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahl Anfang November nominiert werden soll.

Die Deutsche Bank gehört zu den größten Gläubigern von Trump und hat dessen Unternehmungen vor seiner Amtszeit zahlreiche Kredite gewährt. In den zurückliegenden Jahren hatten US-Senatoren immer wieder Auskunft über die Finanzbeziehungen der Bank mit dem Präsidenten verlangt. Das Institut hatte dies mit Verweis auf das Bankgeheimnis wiederholt abgelehnt. Am Mittwoch bekräftigte die Deutsche Bank, dass sie »allen autorisierten Untersuchungen angemessene Informationen zur Verfügung stellen« werde. (Reuters/jW)