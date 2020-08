Morawiecki: Haben »Misshandelte« aus Belarus aufgenommen

Janek Skarzynski/AFP Pool/AP/dpa Auf der Suche nach Möglichkeiten, um in Belarus mitzumischen: Mateusz Morawiecki beim Fototermin mit US-Außenminister Michael Pompeo (Warschau, 15.8.2020)

Warschau. Polen hat nach Angaben von Regierungschef Mateusz Morawiecki dutzende »misshandelte Demonstranten« aus Belarus zur medizinischen Behandlung aufgenommen. Er habe den Gesundheitsminister angewiesen, die Krankenhäuser für die Aufnahme weiterer Patienten aus dem östlichen Nachbarland vorzubereiten, sagte Morawiecki am Mittwoch in Warschau. »Dieser Bedarf besteht. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die von Lukaschenkos Polizei und den OMON-Truppen brutal geschlagen und misshandelt wurden. Für sie alle sind die polnischen Krankenhäuser geöffnet«, so Morawiecki. (dpa/jW)