Crashs und Verletzungen überschatteten den Auftakt der Tour de France – der Radsportweltverband UCI sah sich wieder schweren Vorwürfen konfrontiert. »Die Straßen waren unglaublich glatt, es war sehr viel Öl auf dem Asphalt«, sagte der deutsche Radprofi Tony Martin im Ziel von Nizza: »Im Prinzip hatten wir keine Chance, ein relativ sicheres und verantwortungsvolles Rennen zu fahren.« Das Ergebnis: Dutzende Stürze im Etappenverlauf, ein Massencrash auf der Zielgeraden, Hochbetrieb im Röntgenwagen, drei Fahrer, darunter der deutsche Klassikerstar John Degenkolb, verletzt draußen.

Strömender Regen hatte die steilen Abfahrten zu ölig-seifigen Rutschbahnen werden lassen. Der Exweltmeister Martin, als »Road Captain« seines Jumbo-Visma-Teams meist an der Pelotonspitze zu finden, erkannte die Gefahr früh, bremste das Feld mit Worten und Gesten ab. »Ich habe gemerkt, dass alle neutralisieren würden, aber keiner macht den ersten Schritt. Dann habe ich eben die Initiative ergriffen«, sagte Martin: »Damit waren alle einverstanden, nur Astana nicht.« Die kasachische Mannschaft drückte weiter kräftig in die Pedale, bis ihr Kapitän Miguel Ángel López in einer Kurve gegen ein Straßenschild schlitterte, mit Können und viel Glück aber unverletzt blieb.

Degenkolb blieb unter großen Schmerzen nach seinem Sturz außerhalb des Zeitlimits, Teamkollege Philippe Gilbert und der Spanier Rafael Valls schieden mit Brüchen aus der Tour aus, es erwischte André Greipel, Thibaut Pinot, Caleb Ewan und viele andere. Martins Teamkollege Robert Gesink berichtete, dass das Feld während der Etappe bei den UCI-Kommissären vergeblich Gesprächsbedarf zwecks Neutralisierung angemeldet hatte. Die letzte Abfahrt von der Côte de Rimiez fuhr das Feld dank Martin freiwillig in sicherem Tempo herab. Auf die Idee, danach den Profis den finalen Massensprint auf pitschnassem Asphalt zu ersparen, kam die UCI nicht – dort krachte es noch einmal richtig. (sid/jW)