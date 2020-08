Daniel Reinhardt/dpa Allein wuchten: Der TSG Bergedorf in Hamburg nutzte im Mai den Parkplatz, um trotz Corona zu trainieren

Für viele der rund 90.000 Sportvereine, die es hierzulande gibt, wird der 31. Dezember zum Tag der Entscheidung. Zur Jahreswende droht eine Austrittswelle ungeheuren Ausmaßes. »Bei manchen Vereinen kann man zum Quartalsende kündigen, bei manchen zum 30. Juni. Eine Kündigung zum Jahresende, die ist bei wirklich jedem Sportverein möglich. Davor graut uns schon jetzt«, gesteht Boris Schmidt gegenüber jW.

Der Vorstandsvorsitzende des Freiburger Kreises, eines Zusammenschlusses der 180 größten deutschen Sportvereine mit aktuell noch mehr als einer Million Mitglieder, hat bei sich zu Hause in Hamburg-Bergedorf bereits einen Vorgeschmack bekommen. Ende 2019 verfügte seine Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) über stolze 11.081 Mitglieder, im Juni hatten sich rund 900 davon verabschiedet. »Das war noch halbwegs normal, Abmeldungen in dieser Größenordnung haben wir um diese Zeit. Dafür melden sich zur Mitte des Jahres immer 600 bis 700 neue Mitglieder an. Das ist so der übliche Rhythmus. Diesmal sind zum Halbjahresende die Neuzugänge komplett ausgeblieben. Das ist schlimm für uns«, so Schmidt.

Sollten sich bis zum Jahresende weiterhin keine neuen Mitglieder anmelden und statt dessen noch mehr Austritte erfolgen, könnte der 160 Jahre alte Großverein vor dem Aus stehen. Die Gefahr ist real. Schmidt, seit 33 Jahren an der Spitze der TSG in Bergedorf, bereitet der Ausblick schon jetzt schlaflose Nächte. Zumal die Entwicklung den gesamten Freiburger Kreis treffen könnte, den organisierten Sport an der Basis überhaupt. Alles droht zusammenzubrechen.

Um so heftiger stört Schmidt und seine Mitstreiter, dass in der öffentlichen Wahrnehmung nur das Überleben des Profifußballs und der anderen kommerziellen Ligen eine Rolle spielt. Für die hat der Bund immerhin ein 200-Millionen-Euro-Hilfspaket geschnürt. »Und was wird aus uns? Wer zeigt uns Perspektiven für die Zukunft auf?« fragt der Chef der deutschen Großvereine, allesamt »Lokomotiven« für die rund 27 Millionen Mitglieder des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB). Im April und Mai habe man sich in den Großvereinen mit Kurzarbeit über die Runden retten können. Da der Betrieb nun unter Coronaauflagen wieder läuft, schlagen Personalkosten und Aufwendungen für die Sportanlagen wieder voll zu Buche – bei weniger und demnächst vielleicht dramatisch sinkenden Einnahmen.

Rücklagen dürfen Sportvereine nicht bilden, finanzielle Polster sind nicht vorhanden, und milliardenschwere Hilfsfonds von Bund und Ländern sind auf Unternehmen zugeschnitten. »Diese Hilfen nützen uns nichts«, so Schmidt. »Wir müssten nachweisen, dass unser Umsatz im April und Mai im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent zurückging. Sollen wir erst Anträge stellen dürfen, wenn wir zwei Drittel unserer Mitglieder verloren haben? Bei solchen Verlusten wären wir längst nicht mehr da.«

Höchste Zeit sei es nach fast einem halben Jahr der Erfahrungen mit der Pandemie, diese Besonderheiten des sportlichen Vereinslebens der großen Politik klar und deutlich vor Augen zu führen und passgerechte Hilfsangebote einzufordern. Ansonsten drohe dieses gesellschaftspolitische Fundament nicht nur ins Wanken zu geraten, sondern zu verschwinden. Der DOSB müsse endlich als Interessenvertreter seiner Vereine auftreten und als Moderator gegenüber der Politik, fordert der Hamburger Vereinssport-Manager. »Doch wir haben eher den Eindruck, da oben ist man sich noch gar nicht so richtig darüber im Klaren darüber, welches Ausmaß unsere Probleme haben.«

Ende Mai hatte DOSB-Präsident Alfred Hörmann im Sportausschuss des Bundestages für die Sportvereine eine Soforthilfe in Höhe von einer guten Milliarde Euro verlangt. Berechnet nach der schlichten Formel: 90.000 Sportvereine, jeder im Durchschnitt mit 12.000 Euro »Coronaschaden«. Ein wenig fundierter Vorstoß, meint Schmidt, ein Schnellschuss, mit dem Hörmann genauso schnell abblitzte. Die Situation des Sports in seiner ganzen Breite müsse differenzierter dargestellt werden. Zwar säßen alle 90.000 Vereine im selben Boot, dennoch seien die Unterschiede beträchtlich. Die im Freiburger Kreis organisierten »Riesen« verfügten durch die Bank über eigene Sportstätten und hätten entsprechend hohe Betriebskosten, während herkömmliche Sportvereine überwiegend auf kommunalen Anlagen zu Hause seien. Ein weiterer Aspekt: Während bei Vereinen mit Normalgröße hauptamtliches Personal die Ausnahme darstellt, kommen die Großen nicht ohne Festangestellte aus. Allein die TSG Bergedorf zählt 170 Beschäftigte. Wie viele Arbeitsplätze bei den 180 Großvereinen insgesamt bedroht sind, weiß Boris Schmidt leider nicht zu sagen. Bedauerlich, wo solche Fakten doch gerade jetzt dringend nötig wären, da die DOSB-Spitze bis Jahresende die Parlamentarier auf ihre Seite bringen will und muss.