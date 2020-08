Kiefer beim Zoll

Sechs in China vorübergehend verschwundene Werke des deutschen Künstlers Anselm Kiefer aus dem Koblenzer Ludwig-Museum sind wieder in Deutschland. Vor etwa einem Jahr seien sie verlorengegangen, wie der SWR am Freitag mitteilte. Nun würden sie am Flughafen Köln/Bonn vom Zoll kontrolliert. Der Sprecher der Stadt Koblenz, Thomas Knaak, sagte der Deutschen Presseagentur zum Verschwinden der Werke: »Es gab eine Reihe von Missverständnissen.« Die Stadt habe auch einen Rechtsanwalt in China eingeschaltet. Laut SWR seien die Werke von Kiefer bereits im Januar in einer Lagerhalle im chinesischen Shenzhen wiederaufgetaucht. (dpa/jW)