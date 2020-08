Vom Kinde aus? Von wegen

gemeinfrei Faible für »geheimnisvolle und verborgene Quellen«: Maria Montessori (1870–1952) im Jahr 1913

Seit der gründlichen Liberalisierung des Bildungswesens werden pädagogische Einrichtungen vom Kindergarten bis zur Oberstufe nicht mehr nach Wohnortnähe ausgesucht. Eltern haben die Wahl und orientieren sich am Distinktionsgewinn. Wer sein Kind in einer Kita oder einer Schule mit Gebühren anmeldet, zeigt finanzielle Potenz und kann darauf hoffen, dass der Nachwuchs nicht von Bildungsverlierern umgeben ist. Wenn die Einrichtung zudem damit wirbt, zur Freiheit zu erziehen und Pädagogik »vom Kinde aus« zu entwickeln, können die Eltern sich auch darauf noch etwas einbilden. So landen mittlerweile hierzulande viele Kinder in Montessori-Einrichtungen, deren Namens- und Ideengeberin heute vor 150 Jahren geboren wurde.

Maria Montessori wollte das Kind in den Mittelpunkt stellen. Doch diese Banalität, die ihre Anhänger zu einem genialen Gedanken verklären, um damit Akteure des öffentlichen Bildungswesens pauschal abzuqualifizieren, ist bei Montessori selbst ein Missverständnis. Je ferner sich eine pädagogische Praxis von der Erziehungswissenschaft bewegt, desto schlampiger wird mit wesentlichen Begriffen umgegangen. Das konkrete Kind nämlich ist Montessori vergleichsweise egal, wichtig ist für sie das abstrakte Kind als Träger eines kosmischen Plans, der sich in ihm entwickeln soll. Dies zu erkennen, hilft kein »Tag der offenen Tür« im Montessori-Kindergarten, sondern ein Blick in die Schriften der Patronin.

Was Montessori wollte, waren »normale« Kinder. Der Normalitätsbegriff, der in ihrer Pädagogik eine so wichtige Rolle spielt, fußt auf dem Katholizismus. Die Pädagogin Christine Hofer konstatierte, dass die grundlegenden anthropologischen Vorstellungen »vom einzelnen Individuum abstrahieren und die biologische Norm eines einheitlichen Mittelmaßes anstreben«. Normalität entsteht, so Montessori, »wenn sich die tiefere Natur entwickeln kann und einen Typ hervorbringt, der fast einheitlich und gleichförmig in seinen Charakterzügen ist«.

Störend bei der Entwicklung dieses Ziels ist ein Übermaß an Phantasie und Kreativität: »Wie stolz sind die Eltern und Erzieher auf ein Kind, das eine besonders starke Einbildungskraft besitzt. Sie sehen nicht, dass dies ein Symptom einer ungeordneten Intelligenz ist.« Das höchste Ziel der Normalisierung ist das Aufgehen des Kindes in der normalen (also katholisch aufgebauten) Welt durch inneres Wollen, durch »freudige(n) Gehorsam«. Kinder sollen sich dem Bestehenden nicht einfach nur unterordnen, sondern es aus tiefster Überzeugung bejahen.

A. S. Neill, Gründer der englischen Summerhill-Schule und Zeitgenosse Montessoris, formulierte treffend, Montessori wolle »das Kind dem Apparat anpassen«. Ihre Entwicklung einer »tieferen Natur« – ein völlig unbestimmter, im Grunde irrationaler Begriff – ist der Vollzug eines von Gott gegebenen kosmischen Plans im Kind, in Montessoris Worten: »Wenn man die Gesetze der Entwicklung des Kindes entdeckt, so entdeckt man den Geist und die Weisheit Gottes, der im Kind wirkt.« An diesem Punkt kommt die von Montessori-Pädagogen gelobte Freiheit ins Spiel. Das Kind ist frei, den spekulativen, im Moment der Zeugung eingepflanzten kosmischen Plan ohne eingreifende Störung durch den Erwachsenen entwickeln zu dürfen – aber nur, wenn es sich in das Montessori-Schema fügt: »Dem Kind seinen Willen lassen, das seinen Willen nicht entwickelt hat, heißt den Sinn der Freiheit verraten.«

Ein bisschen »vom Kinde aus« kann also zugestanden werden, wenn der mächtige Pädagoge es für richtig hält. Lenkung entsteht überwiegend durch die Herstellung einer Umgebung, »die den natürlichen seelischen Offenbarungen günstig ist«. Während ein Kind in einem öffentlichen Kindergarten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten hat, ist ein Montessori-Kind frei, sich Montessori-Spielzeug auszusuchen. Das entspricht jeweiligen Entwicklungsphasen. Allerdings sind diese Phasen starr und alles andere als individuell – die zugrunde liegenden entwicklungspädagogischen Ideen entstammen dem 19. Jahrhundert und wurden bis heute nicht aktualisiert.

Heutige Montessori-Pädagogen tun sich schwer mit einem Blick auf die Wissenschaft, und schon Maria Montessori bemühte lieber »geheimnisvolle und verborgene Quellen«, wenn sie einen »göttlich eingepflanzten Lebensdrang« behauptete: »Wir versuchen nicht, diese geheimnisvollen Kräfte zu ergründen, sondern wir achten sie als Geheimnis im Kind, das nur ihm alleine gehört.« Mit diesem Bildungsverständnis, nach dem jedes Kind auf seinen vorgegebenen Platz in der Gesellschaft vorbereitet wird, konnte Montessori gut bei den italienischen Faschisten andocken. Mussolini wurde schon 1926 Ehrenpräsident der italienischen Montessori-Vereinigung.

Montessori sympathisierte auch mit eugenischen Ideen, was in ihrer Pädagogik ein wichtiger Faktor ist. So behauptete sie, die kriminelle Laufbahn eines Kindes sei durch den kosmischen Plan im Moment der Zeugung vorherbestimmt. Die pädagogische Historiographie steht auf dem Standpunkt, dass Montessori sich den Faschisten anbiederte, diese aber ein eher instrumentelles Verhältnis zu ihr hatten und sich ihrer entledigten, als sie nicht mehr benötigt wurde.

Welches Gewicht die konservativ-reaktionäre Weltsicht Montessoris in den verschiedenen heute nach ihr benannten Bildungs- und Betreuungseinrichtungen hat, hängt von deren jeweiligem Dogmatismus ab. Diese Frage immerhin kann beim Tag der offenen Tür leicht geklärt werden: Lichtgestalt Montessori in Frage stellen und Reaktion abwarten.