SPD gibt Kürzungskurs vor

Brüder im Geiste: Olaf Scholz und Wolfgang Schäuble stehen auf Kürzungsorgien

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will den Kürzungskurs seines Amtsvorgängers Wolfgang Schäuble (CDU) konsequent weiterverfolgen. Scholz forderte am Wochenende, die Schuldenbremse solle vom Jahr 2022 an wieder eingehalten werden. »Natürlich muss es unsere Perspektive sein, dass wir ab 2022 wieder Haushalte aufstellen, die den grundgesetzlichen Vorgaben für normale Zeiten entsprechen«, sagte er der Rheinischen Post (Samstag).

Wie üblich vor einer anstehenden Bundestagswahl, kündigte der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten Steuererhöhungen für Besserverdienende an. Angesichts der vielen Aufgaben, die der Staat jetzt zu schultern habe, müsse »klar sein, dass Leute, die ein paar hunderttausend Euro verdienen, künftig einen höheren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten können«, so der Spitzenkandidat. »Wir brauchen ein leistungsgerechteres Steuersystem«. In der Regierung hat Scholz Konzerne und Millionäre bislang entlastet. Konsequent verwehrt sich der Finanzminister einer Vermögenssteuer und einer Abgabe für Gewinne von Internetkonzernen wie Amazon, die von der Coronakrise außerordentlich profitieren.

Bundestagspräsident Schäuble, der von 2009 bis 2017 das Amt als Finanzminister bekleidet und unter anderem im Zuge der Euro-Krise den harten Kürzungskurs gegenüber Griechenland forciert hatte, mahnte, die Hilfen der Bundesregierung in der Coronakrise dürften das Kapital nicht zu stark belasten. »Die Politik darf nicht das Missverständnis aufkommen lassen, dass sie jedes Problem mit Geld lösen kann«, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. »Sie muss abwägen, wie die weiteren Hilfen aussehen könnten – und sie muss das so tun, dass nicht der Blick auf die nächste Bundestagswahl alles andere in den Hintergrund drängt.« Im Moment entstehe der Eindruck, als gebe es Geld für alles, kritisierte Schäuble, unter dessen Ägide die »Schuldenbremse« ins Grundgesetz aufgenommen worden war. »Sicherlich ist es vernünftig, für einige Branchen das Kurzarbeitergeld zu verlängern, aber meines Erachtens müsste man stärker differenzieren.« Politik habe die Verantwortung, dass keiner ins Bodenlose falle. »Aber auch ein Übermaß an Schulden ist nicht gut, das müssen wir Schritt für Schritt zurückführen – wie damals nach der Finanzkrise.« (dpa/AFP/jW)