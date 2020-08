Linke-Politiker Wagner: Verstöße gegen Coronabestimmungen ahnden und bestrafen

Anlässlich des bundesweiten Aufmarsches von tausenden Coronaleugnern am Sonnabend in Berlin erklärte Sascha H. Wagner, Landesgeschäftsführer von Die Linke NRW, am Sonntag in einer Pressemitteilung:

»Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut, welches es immer und überall konsequent zu verteidigen gilt. Der Aufmarsch der Coronaleugner*innen hat jedoch nichts mit dem Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit zu tun. In Berlin haben sich Tausende Verschwörungstheoretiker*innen, Reichsbürger*innen, Rassist*innen, Antisemit*innen und Personen mit offensichtlich stark ausgeprägten Wahnvorstellungen und anderen psychischen Problemen versammelt. Sie propagieren Hass und Hetze. Es wurden Reichskriegsfahnen und Naziparolen zur Schau gestellt. Um Corona ging es, wenn überhaupt, nur am Rande.

Offensiv und mit Vorsatz wird durch die Teilnehmer*innen des Aufmarsches die Gesundheit Unbeteiligter gefährdet. Bereits bei der Anfahrt haben Coronaleugner*innen in Zügen Reisende sowie Bahnpersonal bedroht und dort auch randaliert. Am Rande des Aufmarsches ist es mehrfach zu Übergriffen auf Passant*innen, die einen Mund-Nasen-Schutz trugen, gekommen. Das alles ist vollkommen inakzeptabel und darf auf keinen Fall ohne Konsequenzen bleiben.

Es bestätigt sich aktuell genau das, wovor der Berliner Senat – allen voran der Berliner Innensenator Andreas Geisel – gewarnt hatte. Ich hoffe, dass sämtliche Verstöße gegen das Versammlungsrecht und den Infektionsschutz konsequent geahndet und bestraft werden.«

Wagner weiter: »Es ist äußerst bezeichnend, dass es bei dem Aufmarsch dieser reaktionären Ideologen nirgendwo um Verbesserungen im Gesundheitssystem, gerechte Löhne für medizinisches Personal, eine gerechtere Versorgung von Patient*innen oder Solidarität geht. Die Personen, die gestern in Berlin aufmarschierten, offenbaren ein zutiefst menschenverachtendes und unsoziales Weltbild. Sie haben jedweden Anstand verloren und verhöhnen die Hunderttausenden Menschen, die mittlerweile weltweit an einer Covid-19-Infektion verstorben sind, wie auch deren Angehörige und das medizinische Personal, welches sich in unvergleichbarer Weise aufgeopfert hat und noch immer aufopfert, um Leben zu retten. Die Bilder aus Berlin vom gestrigen Samstag, an denen es nichts zu verharmlosen gibt, sind widerwärtig und ekelerregend!«

In einer Pressemitteilung vom Sonntag weist die Interventionistische Linke auf einen Protest von Klimaschützern vor dem Kohlekraftwerk Moorburg an der Elbe hin: KlimaaktivistInnen demonstrieren heute auf der Elbe für die sofortige Abschaltung des Kohlekraftwerks Moorburg. Die 50 AktivistInnen erreichen in 15 Kanus gegen 14 Uhr das Kraftwerk. An der angemeldeten Wasserdemonstration beteiligen sich die Interventionistische Linke, »Ende Gelände«, Antikohlekidz, »Chico Mendes« und die Gruppe SAND. Am Kraftwerk werden sie auf eine Fahrraddemonstration des BUND und »Fridays for Future« treffen.»Das Kraftwerk Moorburg wurde von einer grünen Umweltsenatorin genehmigt und ging unter grüner Regierungsbeteiligung in Betrieb. Rot-grüne Überlegungen, das Kohlekraftwerk vor 2038 abzuschalten, bleiben unglaubwürdige Wahlversprechen, solange nicht gehandelt wird. Norddeutschlands größter Klimakiller muss jetzt vom Netz!« fordert Emily Laquer, Aktivistin der Interventionistischen Linken.