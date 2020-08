Opposition demonstriert erneut

Tut.By via REUTERS Polizeikräfte blockieren die Route der Demonstration am Sonntag in Minsk

In Minsk haben auch am Sonntag wieder zahlreiche Menschen gegen das offizielle Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom 9. August und für den Rücktritt von Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert. Genaue Zahlenangaben lagen zunächst nicht vor, aber Luftbilder lassen mehrere zehntausend Teilnehmer vermuten. Kundgebungen gab es auch in anderen Städten von Belarus, die liberale russische Zeitung Nowaja Gaseta zählte auf ihrer Internetseite insgesamt 15 solcher Orte auf.

Die Polizei war in der belarussischen Hauptstadt mit starken Kräften präsent und begann offenbar unmittelbar nach dem Beginn des Marsches mit ersten Festnahmen. Parallel wurde in Minsk das Internet abgeschaltet. Allerdings wirken die in Handyvideos festgehaltenen Aktionen der Polizei teilweise konfus und eher auf symbolische Wirkung berechnet. Aufnahmen vom Rande einer Frauendemonstration am Samstag zeigten, wie wenige Polizisten versuchten, eine Menge von Demonstrantinnen aufzuhalten, und dann aufgaben, weil die Teilnehmerinnen in der Überzahl waren und sie im Laufschritt umgingen. Seit einigen Tage mehren sich auch Fälle, wo Demonstranten Polizisten umringen und so lange auf sie einreden, bis sie Festgenommene wieder freilassen.

Die offizielle belarussische Nachrichtenagentur Belta meldete am Sonntag, dass der russische Präsident Wladimir Putin mit Lukaschenko telefoniert und ihn zu Gesprächen über die Lage im Land »in den nächsten Wochen« eingeladen habe. Aus offiziellen Statements der russischen Regierung geht eine Art Doppelstrategie hervor: Putin hatte am Freitag mitgeteilt, er habe »auf Bitten der belarussischen Seite« eine »Reserve von Sicherheitskräften« für den Fall zusammengestellt, dass die Lage in Belarus »außer Kontrolle gerate« und es zu Übergriffen, Brandstiftungen und zur Besetzung öffentlicher Gebäude komme – dem Maidan-Szenario also. Die Truppe werde aber nur auf ausdrückliche Aufforderung durch Minsk eingesetzt werden. Am Donnerstag hatte Außenminister Sergej Lawrow nach einem Gespräch mit seinem belarussischen Kollegen Wladimir Makej erklärt, Moskau unterstütze »das belarussische Volk«, die Lage könne nur durch einen »nationalen Dialog« auf der Grundlage der Verfassung wieder beruhigt werden. Anlass zur Sorge gibt es für Russland: Auf den Kundgebungen werden immer mehr EU-Fahnen geschwenkt.