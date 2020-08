Unser Exchef Udo hat sein Reisebüro coronabedingt aufgegeben und ein Bistro eröffnet. Alleine schaffe er das nicht, jammerte er und überredete uns, ihm zu helfen. Jetzt haben wir den Salat. Und der muss gewaschen werden. »Was soll ich mit dem kleinen Sieb hier für diese Unmengen Rucola?!« Roswitha wedelt genervt mit einem Haushaltssieb. Wir schwitzen zu zweit auf fünf Quadratmetern Küche mit unzureichendem Equipment. »Udo!«, brülle ich ins Büro. »Ist Beethoven 250 Jahre tot oder lebendig?« In ›Udos Probierstübchen‹ ist nämlich »Beethoven-Woche«, Udo schreibt gerade die Speisekarte mit den Leibgerichten des Komponisten.

»Ähm ... geboren Dezember 1770!« – »Ach, dann hätte es doch gereicht, wenn wir im Dezember …«, beginne ich meinen Einwand, aber Udo ist entschieden: »Nein, nein, nein! Ich will Erster sein mit Beethoven, noch vor dem Hörgeräteladen nebenan! Der wird sich ärgern, hähä!« – »Der Udo weeß doch gor nie, was Beethoven gefressen hat«, raunt mir Rossi zu.

Armer Beethoven. Am Ende seines Lebens komponierte er zwar trotz Taubheit weiterhin laute Meisterwerke, war aber sehr unglücklich. Das Sorgerecht für seinen halbwaisen Neffen wurde ihm wieder aberkannt, um das er jahrelang gekämpft hatte, weil er ihm ein besserer Vater sein wollte, als sein eigener es ihm gewesen war. Der soff nämlich und war affektlabil. Leider erbte Ludwig diese Eigenschaften, und so verscherzte das Genie es sich immer wieder mit dem Personal, verwahrloste zusehends und lief oft einsam, zerzaust und bekleckert durchs nächtliche Wien. Auf seinem Frack fand man Spuren von »Böfflamott« (korrekt: »Boeuf à la mode«) – Geschmortes vom Rind mit Wurzelgemüse:

Man benötigt einen Bund gehackte Petersilie, Öl, Salz, Pfeffer, 600 g festkochende Kartoffeln, 600 g Möhren, ein Kilogram Rinderbraten, zwei EL Butterschmalz, zwei EL Tomatenmark, 0,5 l Bier, 300 ml Fleischbrühe, zwei Zwiebeln, zwei Knoblauchzehen, zwei EL Speisestärke.

Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und grob hacken. Das Fleisch in einem Topf in dem heißen Butterschmalz rundum anbraten. Tomatenmark und Zwiebel- und Knoblauchstücke dazugeben, kurz mitbraten, mit Bier und Brühe aufgießen, zum Kochen bringen, und im geschlossenen Topf bei mittlerer Hitze anderthalb bis zwei Stunden schmoren. Karotten und Kartoffeln schälen und in fünf Zentimenter lange, ca. ein bis anderthalb Zentimenter dicke Stifte schneiden. Ein Backblech mit zwei EL Öl einstreichen, salzen und pfeffern und das Gemüse darauf verteilen und mit Öl beträufeln. 30 Minuten vor Garzeitende des Fleisches in den auf 200°C vorgeheizten Ofen schieben und ca. 30 Minuten garen. Zwischendurch gegebenenfalls etwas Wasser zugeben, nach 20 Minuten mit Petersilie bestreuen. Das Fleisch aus dem Topf nehmen, die Soße durch ein Sieb passieren, und die Stärke mit etwas kaltem Wasser anrühren. Die Soße aufkochen, und die Stärke unterrühren. Das Fleisch in Scheiben schneiden. Das Gemüse aus dem Ofen nehmen und in die Hälfte einer vorgewärmten Auflaufform füllen, das Fleisch in die andere Hälfte legen und mit Soße übergießen. Mit Petersilie garniert servieren.

Dazu hat Beethoven mit Bleizucker gesüßten Billigweißwein getrunken. Wir empfehlen trockenen Riesling.