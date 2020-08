Quasi über Nacht

imago/Cinema Publishers Collection Nicht tanzen, zuhören: Charlie Parker zwischen Bassist Tommy Potter und Drummer Max Roach

Als der virtuose Altsaxophonist und Komponist Charlie Parker am 12. März 1955 im Apartment der Jazzpatronin Baroness ­Pannonica de Koenigswarter auf der Couch beim Fernsehgucken an Herzversagen, verbunden mit einer Lungenentzündung und Leberzirrhose, starb, war er 34 Jahre alt. Bei der anschließenden Obduktion wurde der Leichnam auf »um die 53« geschätzt. Dies ist eine der bekanntesten Anekdoten um den Mitbegründer des modernen Jazz, der an der Seite von Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Charles Mingus, Max Roach, Bud Powell, Kenny Clarke und Charlie Christian Mitte der 1940er mit einem Musikstil namens Bebop nicht nur die Jazzwelt umkrempelte. Parker, dessen musikalische Karriere etwa 15 Jahre umfasste, hinterließ fast 1.000 Aufnahmen. Seine Kompositionen wie »Ornithology«, »Ko Ko«, »Parker’s Mood«, »Now’s the ­Time«, »Scrapple from the Apple« oder »­Chasin’ the Bird«, oftmals strukturell auf Standards basierend, wurden selbst zu Standards.

Doch Parker war mehr als ein virtuoser Instrumentalist, der scheinbar leichthin die musikalische Sprache um harmonische wie rhythmische Möglichkeiten erweiterte. Er und seine Weggefährten emanzipierten den Jazz selbstbewusst von der funktionalen Unterhaltungsmusik zur seriösen, relevanten Kunstform. Parker, belesen und vielseitig interessiert, etwa an der bildenden Kunst und der Zweiten Wiener Schule um Arnold Schönberg, verstand sich als Künstler, nicht als Entertainer. Und er hat dieses Selbstverständnis so konsequent und kompromisslos gelebt, dass er auch live als Bandleader die Kommunikation mit dem Publikum auf das Allernötigste beschränkte. Mit dem Bebop morphte der Jazz zu einer Hörmusik, performt für ein Publikum mit entsprechender Kennerschaft in kleinen Klubs. Kurzum: Mit Jive Talk, Dresscodes, ausgestelltem Nonkonformismus wurde es ein Tummelplatz für Hipster, für die »White Negroes« der Beat Generation, die nicht damit haderten, dass diese neue, schnelle Musik auf schöne Melodien weitgehend verzichtete und zum Nebenbeihören nicht mehr taugte.

Dass das Erscheinen von Bebop in der Szene wie eine polarisierende Revolution wahrgenommen wurde, war dabei eher ökonomischen als musikalischen Umständen geschuldet. Im Sommer 1942 eskalierte ein Konflikt zwischen der Musikindustrie und der Musikergewerkschaft AFM, die daraufhin einen »Recording ban« verhängte, der bis Ende 1944 bestand. In dieser Zeit erschienen keine Instrumentalaufnahmen für kommerzielle Zwecke. Und genau in dieser Zeit entwickelte sich die neue musikalische Sprache des Bebop in Klubs wie »Minton’s Playhouse« in Harlem oder später dem »Three Deuces« in der 52nd Street unter dem Radar einer größeren Öffentlichkeit. Als 1945 dann die ersten Aufnahmen von Parker und Gillespie veröffentlicht wurden, lösten sie einen regelrechten Schock und heftige Kontroversen aus. Man konnte jetzt nicht mehr einfach nur ein Jazzfan sein; man musste sich zu Bebop positionieren.

Die Jazzkritik begegnete der neuen Musik mit Tiraden, nannte sie »neurotisch«, »krankhaft«, »verrückt« oder gar »antihumanistisch« und erkannte direkte Analogien zwischen dem musikalischen Ausdruck und Parkers ostentativ ungesundem Lifestyle. Um es mit dem deutschen Musikwissenschaftler und Jazzbassisten Peter Niklas Wilson zu formulieren: Die Kritiker hatten instinktiv die Botschaft des Bebop verstanden, »dass hier eine Musik entstanden war, die sich betont von den ästhetischen Präferenz des (weißen wie schwarzen) Bürgertums abwandte; eine Musik, die eine bewusst abweisende ›L’art pour l’art‹-Stance einnahm«. Quasi über Nacht, so mochte es erscheinen, war aus Tanzmusik eine Kunstmusik geworden.

Am 29. August 1920 wurde Parker in Kansas City, Kansas geboren und wuchs in prekären Verhältnissen auf. Der Vater, ein Varieté-Künstler, verließ die Familie, als Charlie noch ein Kind war. Zuvor war die Familie noch nach Kansas City, Missouri umgezogen, einem höchst lebendigen Zentrum des bluesorientierten Jazz im Mittleren Westen der USA. Im Alter von neun Jahren begann Parker mit dem Saxophonspiel, mit 14 tauchte er ins Nachtleben der Stadt ein, beteiligte sich an Sessions und wurde mit 15 ohne Schulabschluss Berufsmusiker – und heroinabhängig. Parker war kein Wunderkind, sondern nahm Niederlagen in der ausgesprochen kompetitiven Szene in Kansas City als Ansporn, noch zäher zu üben.

So lernte er die Soli seines erklärten Vorbildes, des Tenorsaxophonisten Lester Young, auswendig und erarbeitete sich so ein unerhörtes Reservoir an Lösungsmöglichkeiten für solistische Exkursionen, die er »spontan« abrufen konnte. In einem Gespräch mit dem Saxophonisten Paul Desmond erzählte er einmal, dass er seine Nachbarn zur Weißglut gebracht habe, weil er bis zu 15 Stunden am Tag übte. Die technische Meisterschaft, zu der er es brachte, war indes kein Selbstzweck, sondern erlaubte es ihm gewissermaßen im Prozess und im Verbund mit Kollegen, die neuen Ideen, die Erweiterungen der musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten zu einem unverwechselbaren Stil zu formen. An anderer Stelle sprach Parker einmal davon, dass er in bestimmten Konstellationen und aufgrund der angeeigneten musikalischen Fertigkeiten endlich das realisieren konnte, was er schon lange in seinem Kopf gehört hatte.

Das Graffito »Bird lives« war kurz nach seinem Tod an New Yorker Häuserwänden zu lesen. Und tatsächlich kann man von einem Weiterwirken der Künstlerpersönlichkeit Charlie Parkers bis heute etwas spüren, das weit darüber hinausgeht, dass sich Nachwuchsmusiker an den Musikhochschulen an seinem musikalischen Ausdrucksvermögen abarbeiten, dass Analysen seiner Musik ganze Regalwände füllen, dass die Aufnahmen mit seiner Musik leicht erhältlich sind, dass er mit Nervenzusammenbrüchen, Selbstmordversuchen, Aufenthalten in Entzugskliniken und fortgesetztem Drogenmissbrauch als Role Model für die zerstörerische »Dualität von künstlerischer Größe und menschlicher Banalität« (Musikjournalist Konrad Heidkamp) gesehen werden kann.

Parker wurde auch zu einer Chiffre der Popkultur, zu einem Versprechen auf radikale Subjektivität und des künstlerischen Extremismus. Man muss kein Jazzhörer sein, um Parker zu begegnen und von ihm fasziniert zu werden. Man begegnet ihm auf dem Album »Pretzel Logic« von Steely Dan, im Film »Permanent Vacation« von Jim Jarmusch oder in der Erzählung »Der Verfolger« von Julio Cortázar. Man begegnet ihm, der doch immer auch rätselhaft geblieben ist, überall, wo es darum geht, eine Haltung zu entwickeln, die einem Akt der Selbstermächtigung förderlich ist. Den Mut, ins Risiko zu gehen.