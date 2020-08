Nachricht an Pia

Der britische Künstler Banksy hat ein Schiff zur Seenotrettung von Flüchtlingen gestiftet. Wie die deutsche Hilfsorganisation »Sea-Watch« am Donnerstag abend auf Twitter schrieb, konnte das Rettungsschiff bereits 89 auf dem Mittelmeer in Seenot geratene Menschen aufnehmen. Laut einem Bericht des Guardian ist die deutsche Aktivistin Pia Klemp die Kapitänin. Banksy, der seine Identität geheim hält, hatte Klemp im September 2019 per E-Mail kontaktiert. »Hallo Pia, ich habe über deine Geschichte in der Zeitung gelesen. Du klingst wie ein knallharter Typ«, zitiert die Zeitung daraus. »Ich bin ein Künstler aus Großbritannien und habe einige Arbeiten über die Migrationskrise gemacht, natürlich kann ich das Geld nicht behalten. Könntest du es verwenden, um ein neues Boot oder so etwas zu kaufen? Bitte lass es mich wissen. Gut gemacht. Banksy.« (AFP/jW)