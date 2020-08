Soziales Wohnen für immer

Hannibal Hanschke/REUTERS Häuser bauen, in denen Arbeiter wohnen können: Die Gewerkschaft fordert Preisbindung und Lohnsteigerung

Die Zahl der Lohnabhängigen, die auf eine Wohnung mit reduzierter Miete angewiesen sind, ist enorm gestiegen: Insgesamt werden in Deutschland derzeit mehr als 8,5 Millionen Wohnungen auf niedrigem, bezahlbarem Preisniveau benötigt – deutlich mehr als der Wohnungsmarkt mit seinen weniger als 1,2 Millionen Sozialwohnungen hergibt. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung des Pestel-Instituts (Hannover) im Auftrag der IG Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) hervor.

Apologeten des Neoliberalismus verbreiten gerne die Mär von den angeblich gemeinsamen Interessen von Kapital und Arbeit, ganz nach dem Motto: »Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut«. Dass dieser unternehmerfreundliche Kalenderspruch nichts mit den realen Verhältnissen zu tun hat, geht auch aus der Studie hervor. Die außerordentlich positive Geschäftsentwicklung und die Wohnungsnot stehen im direkten Gegensatz. Das Pestel-Institut rechnet vor, dass 1,28 Millionen Lohnabhängige mehr unter der Armutsgrenze leben als vor zehn Jahren, was einem Plus von 10,7 Prozent entspricht. Während einerseits Immobilienkonzerne in den vergangenen Jahren fette Profite eingefahren haben, konnten sich anderseits viele Bauarbeiter das Leben in den Städten oder nah dem Arbeitsort nicht mehr leisten. Darüber hinaus besagt eine Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe aus dem Jahr 2019, dass in Deutschland mehr als 678.000 Menschen wohnungslos sind.

Die Probleme auf dem Wohnungsmarkt sind Teil einer längeren Entwicklung. »Seit den 1990er Jahren begannen die Probleme mit der zunehmenden Privatisierung von Wohnraum«, sagte ein Sprecher der IG BAU gegenüber jW. Nach 1989 wurden im großen Stil westdeutsche Sozialwohnungen und Immobilien in Ostdeutschland an Finanzinvestoren verhökert. Dabei kauften in einer ersten Phase Private-Equity-Fonds die Häuser. In einem zweiten Schritt wurden die Wohnimmobilienportfolios an der Börse plaziert – die Geburtsstunde von börsennotierten Aktiengesellschaften wie Vonovia und Deutsche Wohnen. Die einfache Gewinnformel dieser Wohnkonzerne lautet: Instandhaltungskosten runter, Modernisierungskosten hoch. Denn rechtlich lassen sich nur nach Modernisierung höhere Mieten verlangen. Damit waren die Aktiengesellschaften sehr erfolgreich – keiner anderen Anbietergruppe gelang es, so schnell die Mieten im Durchschnitt zu heben. Nennenswerte Investitionen in den Neubau gehörten nicht zur Profitstrategie dieser Konzerne. »Dass die Wohnungen verscherbelt wurden, rächt sich heute«, so der Sprecher der IG BAU.

Ausgerechnet diejenigen, die Wohnungen bauen, könnten es sich nicht mehr leisten, darin zu wohnen. »Bauarbeiter sollten in der Lage sein, sich von den Wohnungen, die sie bauen, wenigstens einige auch leisten zu können«, forderte der IG-BAU-Bundesvorsitzende Robert Feiger Anfang vergangener Woche. Er erteilte in diesem Zusammenhang einer Lohnzurückhaltung unter dem Vorwand der Coronakrise eine Absage. Deswegen werde es bei der laufenden Schlichtung im Bau-Tarifkonflikt (siehe jW vom 27. August) mit der Gewerkschaft auch keinen »Coronarabatt« geben. Feiger bekräftigte in diesem Zusammenhang seine Forderung nach einem Lohnplus von 6,8 Prozent, mindestens aber 230 Euro mehr pro Monat. Azubis sollen 100 Euro monatlich extra bekommen. »Der Bau mit seinen – trotz der Coronakrise – guten Bilanzen muss hier mit gutem Beispiel vorangehen.« Ein erster Schlichtungstermin ging am Donnerstag ergebnislos zu Ende. Die Tarifparteien sollen am Mittwoch in Kassel erneut zusammenkommen.

Gegenüber jW stellte der IG-BAU-Sprecher klar: »Es könnte immer noch einen heißen Herbst geben.« Jenseits der steigenden Mieten kritisiert die Gewerkschaft auch die Unternehmer dafür, dass »die Tarifflucht im Baugewerbe sehr weit fortgeschritten ist«, so der Gewerkschaftssprecher weiter. Die Liberalisierung des Wohnungsmarktes hat die Tarifflucht verstärkt. Die Kollegen von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kritisieren bereits seit Jahren, dass Wohnkonzerne wie Vonovia Union Busting betreiben und Tarifflucht begehen. Vor der Privatisierung existierte eine nahezu 100prozentige Tarifabdeckung im Bereich der Wohnungswirtschaft.

Die IG BAU hat einen interessanten Vorschlag, wie die Interessen von Beschäftigten und Mietenden besser gewahrt werden könnten: Durch eine Abkehr vom Prinzip »Sozialwohnung auf Zeit« – also von den Fristen, die dazu führen, dass Mietpreisbindungen und Belegungsrechte auslaufen. »Das Ziel muss sein: einmal Sozialwohnung – immer Sozialwohnung«, so Feiger. Insgesamt müssten bis 2030 rund 160.000 Wohneinheiten mit Sozialbindung pro Jahr zusätzlich geschaffen werden, um den Bestand wieder auf mindestens zwei Millionen zu erhöhen.