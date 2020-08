Wirecard wird Pennystock

Peter Kneffel/dpa Wirecard-Chef Markus Braun präsentiert die Bilanz seines Unternehmens der Presse (Aschheim, 25.4.2020)

Der insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard hat bereits seit Jahren Verluste in Milliardenhöhe angehäuft. Die Überschuldung belaufe sich auf insgesamt 2,8 Milliarden Euro, heißt es in einem Gutachten von Insolvenzverwalter Michael Jaffé, berichtete das Handelsblatt am Freitag. Nur wenige der weltweit über 50 Firmen des Konzerns hatten demnach »überhaupt eigene Einnahmen«. Die Firma sei »nicht auf Transparenz ausgelegt« gewesen, gab Jaffé höflich zu verstehen.

Wirecard habe Woche für Woche das Geld verbrannt, das Banken dem Konzern geliehen und Investoren angelegt hatten. Vor der Insolvenz im Juni seien es zehn Millionen Euro pro Woche gewesen. Schon im Jahr 2017 soll der Verlust des Konzerns 99 Millionen Euro betragen haben, wie es weiter heißt. 2018 betrug das Minus dann 190 Millionen Euro, 2019 rund 375 Millionen Euro. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres seien Verluste in Höhe von 86 Millionen Euro hinzugekommen. Die Wirecard-Aktie notierte am Freitag an der elektronischen Wertpapierbörse ­Xetra in Frankfurt am Main bei unter einem Euro.

Laut dem 300 Seiten langen Gutachten habe Wirecard 3,2 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten angehäuft. Dem stünden 26,8 Millionen Euro an frei verfügbaren Bankguthaben gegenüber. Es habe in der Zentrale in Aschheim bei München keine zusammengefassten Informationen über organisatorische Zuständigkeiten, zu den Tätigkeiten der einzelnen Gesellschaften, zu Zahlungen innerhalb des Konzerns und anderen Bereichen gegeben, heißt es in dem Bericht des Insolvenzverwalters. Das habe alles erst »aufwendig erarbeitet« werden müssen.

Wie die Süddeutsche Zeitung am Freitag berichtete, gingen infolge des Bilanzskandals sogar Drohungen ein. Dies habe dazu geführt, dass einzelne Manager Räume mit offenen Fenstern aus Sorge vor einem »Anschlag« nicht mehr betreten wollten.

Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist das kein Anlass zur Reue. Sie verteidigte am Freitag ihren Einsatz für Wirecard bei einer China-Reise vor einem Jahr. »Es ist Usus, nicht nur in Deutschland, dass man bei Auslandsreisen natürlich die Anliegen von Unternehmen auch anspricht. Das macht man nicht nur in China, das gibt’s auch bei anderen Auslandsreisen natürlich«, sagte Merkel am Freitag in Berlin. Die Kanzlerin hatte im September 2019 in China bei der Regierung für den geplanten Markteintritt des Konzerns in der Volksrepublik geworben. Damals seien die Unregelmäßigkeiten bei Wirecard noch nicht bekannt gewesen, sagte Merkel.

Jaffé prüfe rechtliche Schritte gegen frühere Verantwortliche, vor allem gegen Exkonzernchef Markus Braun und den flüchtigen Exfinanzchef Jan Marsalek, berichteten die Medien. Er denke zudem über Ansprüche gegen den Wirtschaftsprüfer von Wirecard, Ernst & Young, nach. Der Abschlussprüfer hatte die Bilanzen von 2011 bis 2018 testiert.

Kommende Woche tritt wegen des Skandals der Finanzausschuss des Bundestags zusammen. Bereits Ende Juli war eine Sondersitzung einberufen worden, bei der Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) befragt wurden. Bei den anstehenden Sondersitzungen werden am Montag zunächst Vertreter des Bundeskanzleramts und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) erwartet. Anschließend sollen Vertreter des zuständigen Bayerischen Staatsministeriums, der Finanzaufsichtsbehörde Bafin und der Zoll-Spezialeinheit Financial Intelligence Unit (FIU) befragt werden. Für Dienstag wurden Vertreter der Bafin, der Bundesbank, der Deutschen Börse und des hessischen Wirtschaftsministeriums geladen. (AFP/dpa/jW)