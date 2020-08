Cracks auf dünnem Eis

imago images/Zink Teuer auch ohne Besucher: Das Stadion der Nürnberg Ice Tigers

Gernot Tripcke hätte eigentlich was zu feiern gehabt, seit zwanzig Jahren ist er schon Geschäftsführer der Deutschen Eishockeyliga (DEL). Aber Corona hat ihm nicht nur den Jahrestag im Mai versaut: »Das ist kein schönes Jubiläum. Besonders, weil man so ausgeliefert und ohnmächtig ist und völlig unverschuldet in diese Situation geraten ist.« Als Mann an der Spitze ist er verantwortlich im Kampf um den Fortbestand einer ganzen Profiliga: 14 Teams und alles, was an Cracks, weiterem Personal und Strukturen dazugehört.

Dabei dürfe man nichts überstürzen, erklärt Tripcke im Gespräch mit jW: »Sportlich wollen natürlich alle so schnell wie möglich wieder loslegen und mit der Saisonvorbereitung beginnen. Doch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus muss gesagt werden: Vorsicht!« Sobald die Profis ihre Schlittschuhe fürs erste Training schnüren, würde zum Beispiel die rechtliche Grundlage fürs Kurzarbeitergeld entfallen. Dieser Zusammenhang ist dramatisch, weil das Kurzarbeitergeld eine wichtige wirtschaftliche Säule darstellt, seitdem die DEL im März wegen der Pandemie als erste Profiliga sofort ihren Betrieb stoppte. Die Einnahmen bewegen sich seither nahe dem Nullpunkt. Keine Spiele, keine Zuschauer, keine TV-Erlöse, keine Werbeeinnahmen. Nur noch Sponsoren, die zu ihnen halten, und die Hoffnung auf einen ordentlichen Batzen von den 200 Millionen Euro Coronahilfen vom Bund.

Und die hochgefährliche Situation könnte sich fortsetzen, selbst wenn, wie beabsichtigt, ab 13. November die Pucks wieder übers Eis rutschen. Bis Jahresende müssen die deutschen Ligen wahrscheinlich ohne Zuschauer auskommen, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am heutigen Donnerstag beschlossen hat. Selbst wenn Zuschauer erlaubt wären, könnte ein einziger Vorfall mit einem »Superspreader« (Superverbreiter) in irgendeiner Sportarena ausreichen, damit alles gleich wieder gestoppt werden muss.

Unter solchen Umständen seien selbst nach Wiederbeginn des Spielbetriebs die benötigten Einnahmen nicht gewährleistet in einer Liga, die laut Tripcke »im Schnitt zu 70 bis 80 Prozent direkt oder indirekt an den Tageseinnahmen und dem Ticketverkauf hängt« und nur etwa zu fünf Prozent an TV-Erlösen. Die Kosten für einen Ligaalltag im »Geisterspielmodus« oder mit nur wenigen Zuschauern blieben gleich hoch wie in normalen Spielzeiten. All die Reisen für die Teams schlagen weiter zu Buche, genauso die Präparierung der Eishallen. Vielleicht würden sich die Kosten wegen der Hygienekonzepte sogar noch erhöhen. Und im Gegenzug – kaum Einnahmen. »Das kann sich nicht rechnen«, sagt der Ligaboss. »Die Probleme werden dadurch nicht geringer.«

Sollte also die Liga, deren Umsatz im Vorjahr bei 130 Millionen Euro lag, lieber weiter pausieren und so lange aussetzen, bis volle Ränge wieder erlaubt sind? »Das geht ja auch nicht. Wir können und wollen nicht mit Kurzarbeitergeld in den Winterschlaf gehen, wie es vielleicht einer Firma in der Wirtschaft möglich ist«, sagt Tripcke. »Wir haben es mit Sportlern zu tun, die wir ja nicht einrosten lassen können. Zudem müssen wir an unsere Fans und unsere Partner denken.« Eine Profiliga könne unmöglich über ein Jahr lang ihren Betrieb einstellen. Dann sei ihre Situation »wie bei einem Sportler nach einer langen Verletzung«.

Ob in der DEL der Puck demnächst wieder eingeworfen wird oder ob es keine Bullys gibt, die Lage für die Liga in der kommenden Saison »bleibt vertrackt«. Dieses Adjektiv steht normal für schwierig, verworren, kompliziert, auch für ärgerlich. In Gernot Tripckes aktuellem Eishockey-Deutsch klingt das Wörtchen eher nach ausweglos. »Wie man es dreht und wendet, das Überleben der kommenden Monate wird auch weitestgehend von den Fördermitteln abhängen. Daran wird kein Weg vorbeiführen, bis wir wieder uneingeschränkt vor Zuschauern spielen können«, sagt Tripcke. Just im Jahr seines 20jährigen Betriebsjubiläum muss er eisig bekennen: »Ein bisschen fühlt es sich gerade an, als wären wir zu Bittstellern degradiert worden.«