Für Lopez’ Vermächtnis

Erik De Castro/REUTERS Die 2019 verstorbene philippinische Umweltministerin Gina Lopez 2017

Rund ein Jahr nach dem Tod der früheren philippinischen Umweltministerin Regina »Gina«Lopez versuchen Linke und Ökogruppen, die wichtigste Errungenschaft ihrer kurzen Amtszeit zu bewahren: die Regulierung des Bergbausektors. Die derzeitige Regierungsmannschaft nutzt hingegen die Coronakrise, um möglichst unbemerkt die einst verhängten Restriktionen zu unterlaufen und den zumeist ausländischen Konzernen wieder vollen Zugriff auf die Bodenschätze der südostasiatischen Inselnation zu gewähren. Im Visier der Aktivisten steht dabei auch ein neues Antiterrorgesetz. Sie befürchten, dass es von der Administration des Präsidenten Rodrigo Duterte dazu missbraucht werden könnte, Protest gegen neue Minenprojekte zu unterdrücken.

Sie habe Sorge, das Gesetz »werde genutzt, um indigene Führer wie mich zum Schweigen zu bringen«, wurde Nora Sukal vom Nachrichtenportal der südlichen Hauptinsel Mindanao, Minda News, zitiert. Die Aktivistin der Volksgruppe B’laan gehört zu denen, die gegen das neue Minenprojekt Tampakan kämpfen, die bislang vermutlich größte unerschlossene Gold- und Kupferlagerstätte des Landes. Auch Samira Ali Gutoc kann dem Gesetz, das am 3. Juni vom Parlament beschlossen worden war und einen Monat später in Kraft trat, nichts Positives abgewinnen. Die Journalistin und Juristin aus Marawi City, die sich einen Namen als Vorkämpferin für Frauenrechte und Umweltschutz gemacht hat, sieht mit dem Antiterrorismusgesetz »nun die autoritären Tendenzen der Regierung in Gesetzesform gegossen«, wie sie es in dem gleichen Beitrag formulierte. Vage Hoffnungen setzen die Kritiker jetzt darauf, dass der Oberste Gerichtshof das Gesetz kassiert.

Gina Lopez hatte als Ministerin im Februar 2017 insgesamt 23 bestehende Minen geschlossen und fünf weiteren Betreibern die Abbaulizenz entzogen. Außerdem war die Zustimmung der Behörden zu 75 neuen Bergbauprojekten zurückgezogen worden. Lopez, die neben weiteren »Alibilinken« nach der Wahl 2016 von Präsident Duterte in dessen erstes Kabinett geholt worden war, konnte damit in wenigen Monaten mehr für Natur- und Umweltschutz durchsetzen als andere vor ihr in Jahrzehnten. Ihre Amtszeit währte indes nicht einmal ein ganzes Jahr. Im Mai 2017, als auch Duterte seine Maske eines wenigstens teilweise progressiven Politikers fallen ließ, war sie ihren Ministerposten wieder los – zum Jubel der Bergbaulobby.

Formal hatten Lopez’ Suspendierungen dennoch weiter Bestand. Doch vorigen Monat verkündete ihr Amtsnachfolger Roy Cimatu, dass Firmen nunmehr ihren Betrieb wieder aufnehmen dürften, falls sich bei einer Überprüfung herausstelle, dass sie sich an gesetzliche Auflagen halten. Wie viele und welche der 2017 geschlossenen Minen das betrifft, sagte der jetzige konservative Umweltminister aber nicht.

In jüngerer Vergangenheit war die Überwachung der Betriebsverbote bereits eher halbherzig und lückenhaft geschehen. Die von Cibatu vollzogene Abkehr vom einstigen Kurs seiner Behörde wird jetzt sogar von kirchlichen Würdenträgern kritisiert. Bischof Gerardo Alminaza, ein Mitglied der Katholischen Bischofskonferenz des Landes, will vom Ministerium zumindest eine öffentliche Darlegung der Gründe, die zu einer Wiederinbetriebnahme der Minen führen. Gegenüber dem Kirchensender Radio Veritas sagte der Vertreter der Episkopalen Kommission für Soziale Aktion, Gerechtigkeit und Frieden, dass es eine wirklich unabhängige Institution geben müsse, die die Bergbaufirmen für sämtliche von ihnen verursachten Schäden haftbar mache. Dem Ministerium in seiner heutigen personellen Besetzung trauen das die Kritiker nicht zu.

Noch im August 2019, als Gina Lopez ihrer Krebserkrankung erlegen war, hatte die Duterte-Mannschaft in einer Kondolenzadresse höchst lobende Worte für die einstige Tätigkeit der Umweltaktivistin als Ministerin gefunden. Wie verlogen das war, zeigt der jetzt eingeschlagene Kurs. So ging die Polizei im April gegen Protestierende vor, die seit dem vorigen Jahr eine Mine nahe der Kleinstadt Kasibu in der Provinz Nueva Vizcaya blockiert hatten. Deren Förderlizenz war im Juni 2019 nach 25 Jahren ausgelaufen. Das Konzessionsgebiet der Firma Oceana Gold Philippines Inc. im zentralen Bergland der nördlichen Hauptinsel Luzon ist 10.000 Hektar groß. Mit Barrikaden hatten Mitglieder lokaler Ökogruppen einen schleichenden Weiterbetrieb ohne Genehmigung unterbinden wollen.

Im Parlament hängen derzeit mehrere Gesetzesvorstöße fest – darunter eine im März von Abgeordneten des linken Makabayan-Blocks im Bündnis mit Naturschutzverbänden eingebrachte Initiative, offenen Tagebau für 25 Jahre komplett zu unterbinden.