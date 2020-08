Kultur des Schweigens

Eric Vidal/REUTERS Zur fraglichen Zeit des gewaltsamen Todes von Jozef Chovanec Innenminister Belgiens: Jan Jambon von der nationalistischen »Nieuw-Vlaamse Alliantie« (Brüssel, 7.12.2018)

Im Februar 2018 starb der slowakische Geschäftsmann Jozef Chovanec im belgischen Charleroi mutmaßlich an den Folgen brutaler Polizeigewalt. Zwei Jahre wurde der Vorfall unter den Teppich gekehrt, doch nachdem am vorletzten Mittwoch ein Überwachungsvideo publik wurde, stellt sich die Frage: Hat der heutige Ministerpräsident Flanderns und damalige Innenminister der Föderalregierung, Jan Jambon, etwa mitgeholfen, die Sache zu vertuschen?

Jambon beteuert, nichts von der Gewalttat gewusst zu haben, die sich in einer Arrestzelle auf dem Flughafen von Charleroi abgespielt hatte. Es könne zwar sein, dass er über den Tod des Slowaken informiert worden sei, aber ohne Einzelheiten erfahren zu haben: »Er hat das Überwachungsvideo auch niemals gesehen«, zitierte die flämische Tageszeitung De Morgen am Mittwoch aus der schriftlichen Erklärung. Erst jetzt habe er gehört, dass eine Beamtin in der Zelle den Hitlergruß zeigte, während Chovanec mit dem Tode rang. »Wir fallen aus allen Wolken«, ließ Jambon wissen.

Der öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendung »VRT Nieuws« wurden jetzt jedoch E-Mails durchgesteckt, die Zweifel an der Version des flämischen Ministerpräsidenten säen. Schon am 26. Februar 2018, nur zwei Tage nach der Tat, hatte der slowakische Botschafter in Brüssel eine E-Mail an das belgische Außenministerium geschickt, in der er um mehr Informationen über den Tod von Chovanec bat. Zu dem Zeitpunkt war der Familienvater bereits hirntot.

Die E-Mail wurde laut dem aktuellen Innenminister Pieter De Crem, der seit Ende 2018 als Jambons Nachfolger im Amt ist, einen Tag später an die föderale Polizei weitergeleitet, berichtete VRT am Donnerstag auf seiner Onlineseite. Diese »war also auf dem Laufenden, was den Zwischenfall an sich angeht, kannte aber die Aufnahmen nicht«, so De Crem.

Für Gabriel Colebunders, Abgeordneter der marxistischen Partei der Arbeit (PVDA) im belgischen Parlament, ist die Frage jedoch »schon lange nicht mehr, ob es eine Vertuschung gibt, sondern wie groß sie ist«, wie er am Mittwoch auf der Homepage der PVDA schrieb. »Wir müssen die Problematik einer möglichen Kultur des Schweigens innerhalb der Polizei ernst nehmen.«

In der flämischen Nachrichtensendung »VTM Nieuws« schwor Jambon vergangene Woche Stein und Bein, ihm sei »niemals, mit keinem einzigen Wort, etwas über die Sache gemeldet worden«. Am 26. Februar hatte die Flughafenpolizei in Charleroi jedoch nachweislich per E-Mail einen Bericht an einen Mitarbeiter des damaligen Innenministers geschickt. Die Polizei wies sogar darauf hin, dass Freunde des Opfers die Festnahme auf dem Rollfeld mit einem Smartphone aufgenommen hätten und wahrscheinlich an das slowakische Fernsehen weitergeben würden, das dann tatsächlich darüber berichtete.

Möglicherweise habe der nüchtern gehaltene Polizeibericht im Ministerium nicht dieselbe Aufmerksamkeit erhalten wie jetzt das veröffentlichte Video, vermutet der Sender VRT. In einer Antwortmail an die Flughafenpolizei sprach das Ministerium aber immerhin von einer »merkwürdigen Geschichte« und davon, dass man »den slowakischen Botschaften treffen« werde. Jambon beteuert nachdrücklich, er habe an dem Treffen am 2. März nicht teilgenommen. Am selben Tag wurde der Botschafter auch im Außenministerium vorstellig. Ein Bericht von der Zusammenkunft ging an Joy Donné, den engsten Mitarbeiter von Jambon.

Es gibt also zwei Möglichkeiten, die beide kein gutes Licht auf die Amtsführung des flämischen Nationalisten Jambon werfen: Entweder er lügt wie gedruckt, oder er hatte sein Ministerium nicht im Griff. Selbst wenn er nicht sofort nach dem Vorfall informiert wurde, hat er spätestens im Juli 2018 davon erfahren. »Der Außenminister hat mir gestern, am 25. August, mitgeteilt, dass am 2. Juli 2018 der slowakische Botschafter vom Außenministerium empfangen wurde«, erklärte der heutige Innenminister De Crem am Mittwoch im extra einberufenen Innen- und Justizausschuss des belgischen Parlaments. »Der Botschafter sagte, dass er mit dem Innenminister Jan Jambon wegen des Zwischenfalls in Kontakt gestanden habe.«