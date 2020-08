Berufsverbot vor Kadi

Jörg Carstensen/dpa Verstößt das Tragen eines Kopftuchs gegen das Neutralitätsgesetz? Verhandlung vor dem Berliner Arbeitsgericht (14.4.2016)

Gilt die Religionsfreiheit auch im Staatsdienst, oder müssen Angestellte dort auf Symbole ihres Glaubens verzichten? Darüber verhandelte am Donnerstag das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Eine Informatikerin hatte das Land Berlin 2017 verklagt, weil sie in einem Bewerbungsverfahren für den Schuldienst nicht berücksichtigt worden war. Die Muslimin hatte angegeben, das Kopftuch im Unterricht nicht ablegen zu wollen. Das verstößt aber gegen das Berliner Neutralitätsgesetz. Die Richter sollen nun entscheiden, ob die Frau diskriminiert wurde und ihr deshalb Schadensersatz zustehe. Ein Urteil stand bis zum Redaktionsschluss noch aus.

Das Berliner Neutralitätsgesetz gilt in der Hauptstadt seit 2005. Es verbietet Richtern, Staatsanwälten, Polizisten, Justizmitarbeitern sowie Pädagogen und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen, religiöse Symbole und Kleidungsstücke im Dienst zu tragen. Neben dem muslimischen Kopftuch gehören dazu auch das christliche Kreuz und die jüdische Kippa. Die Novelle sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Streit innerhalb des Senats, der sich aktuell aus der SPD, den Grünen und der Partei Die Linke zusammensetzt.

Anfang September 2019 hatte Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) deswegen ein vom Senat beauftragtes Gutachten vorgestellt. Darin kam der Jurist Wolfgang Bock von der Universität Gießen zu dem Schluss, das Gesetz könne durchaus religiöse Konflikte, etwa um Bekleidungsgebote, an Schulen verhindern. Gegen die Verfassung verstoße es nicht, im Gegenteil sei es als »negative Religionsfreiheit« zu bewerten.

Die Rechtsanwältin Seyran Ates, die die Senatsverwaltung seit 2017 in dem Rechtsstreit vertritt, sieht es ähnlich. Dem RBB Inforadio sagte sie am Donnerstag, das Kopftuch sei auch Symbol eines besonders konservativen, teils reaktionären Islams, der gesellschaftspolitische Konflikte schüre. Darüber fehle eine echte politische Debatte, »die kommt durch Gerichtsprozesse auch nicht in Gang«, mahnte sie. Das »Berliner Forum der Religionen« sieht indes die Religionsfreiheit durch das Neutralitätsgesetz gefährdet. Nötig sei mehr Offenheit für die verschiedenen Glaubensrichtungen.

Der Streit um die Novelle beschäftigt immer wieder die Gerichte. In mehreren Fällen zahlte das Land Berlin bereits Schadensersatz. Die Richter beriefen sich bei ihren Urteilen auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) von 2015. Danach ist ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrerinnen in öffentlichen Schulen nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Sie sahen besonders die Glaubensfreiheit beeinträchtigt, der in der Bundesrepublik »erhebliche Bedeutung« zukomme. Damals ging es um das nordrhein-westfälische Schulgesetz. Die beiden Lehrerinnen waren zuerst abgemahnt, dann gekündigt worden, weil sie ein Kopftuch oder ersatzweise eine Mütze getragen hatten.

Allerdings hat das BVerfG Anfang dieses Jahres auch ein gegenteiliges Urteil gefällt. Danach darf einer Rechtsreferendarin verboten werden, bei bestimmten, den Staat repräsentierenden Aufgaben ein »islamisches Kopftuch« zu tragen. Das gelte vor allem bei der Sitzungsvertretung für die Staatsanwaltschaft.

Im Fall der muslimischen Informatikerin hatte zunächst das Arbeitsgericht Berlin dem Senat recht gegeben. Dieser habe die Frau nach ihrer Ankündigung, das Kopftuch auch im Unterricht tragen zu wollen, zu Recht nicht eingestellt. Sie wehrte sich vor dem Landesarbeitsgericht, das ihr 2018 eine Entschädigung in Höhe des 1,5fachen des zu erwartenden monatlichen Bruttoarbeitslohns, insgesamt gut 5.000 Euro, zusprach. Es sei »keine konkrete Gefahr für den Schulfrieden oder die staatliche Neutralität« festzustellen, was laut BVerfG aber Voraussetzung für ein Verbot sein müsse. Die Frau sei aufgrund ihrer Religion im Bewerberverfahren benachteiligt worden, so die Landesarbeitsrichter. Der Berliner Senat zog dagegen vor die Bundesinstanz nach Erfurt. Aktuell ist noch ein weiteres Verfahren einer muslimischen Lehrerin gegen das Land Berlin wegen des Verdachts auf Diskriminierung anhängig.