Deutsche Post ist Krisenprofiteur

Marius Becker/dpa Kürzungen für hohe Gewinne: Post-Chef Frank Appel

Die Deutsche Post AG sahnt kräftig ab. Vorstandschef Frank Appel sagte am Donnerstag bei der Hauptversammlung in Bonn, der Konzern habe die Coronakrise »bisher gut gemeistert« und werde gestärkt aus der Pandemie hervorgehen. Im zweiten Quartal legte der Umsatz des Logistikriesen um rund drei Prozent auf knapp 16 Milliarden Euro zu. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn erhöhte sich sogar um 14,6 Prozent auf 525 Millionen Euro.

Die Bonner hatten in der Krise rasantes Wachstum im Paketgeschäft verzeichnet. Die Post transportierte teilweise Mengen wie sonst nur zu Weihnachten. »Einiges spricht dafür, dass dieser Anstieg im Onlinehandel kein Strohfeuer ist.« Gemessen am gesamten Einzelhandel sei der Onlineanteil immer noch gering, sagte Appel. »Es gibt also viel Potential für Wachstum.« Die Prognosen des Konzerns bekräftigte er.

Der eingefahrene Profit ist aber nicht nur auf das erhöhte Paketaufkommen zurückzuführen. Vielmehr streicht das Unternehmen seit Jahren Filialen zusammen, verschlechtert den Service und schraubt die Preise in die Höhe. Die Beschwerden bei der Bundesnetzagentur steigen von Jahr zu Jahr. Bei der Kontrollbehörde ist zudem eine Klage eingegangen, wonach der Post die Quersubventionierung ihres Paketgeschäfts vorgeworfen wird. Dem Konzern wird zur Last gelegt, seine Monopolstellung ausgenutzt zu haben, um das Briefporto in kurzen Abständen unangemessen zu erhöhen (siehe jW vom 25.8.).

»Die Deutsche Post ist der große Gewinner der Coronakrise«, bescheinigte dem Konzern auch Patrick Schuchter, Portfoliomanager der Fondsgesellschaft Union Investment. »Wir fordern für die Zukunft eine deutliche Dividendenerhöhung«, unterstrich er. »Es steht genügend Cash für die Aktionäre zur Verfügung, die künftig stärker am Unternehmenserfolg beteiligt werden wollen.« Für das vergangene Jahr erhalten die Anteilseigner eine Dividende von 1,15 Euro je Aktie. (dpa/AFP/jW)