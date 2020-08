Drei Blasen auf Reisen

Eric Gaillard/REUTERS ... und dann noch 3.328 Kilometer: Hier, an der Promenade des Anglais in Nizza, endet die erste Etappe

Uns steht die bizarrste Tour de France der Geschichte bevor. Trotz der Coronapandemie und ihrer aktuellen Verbreitung an der Côte d’Azur soll am Sonnabend ebenda in Nizza die 107. Auflage der »Großen Schleife« mit dem »Grand Depart«, der großen Abfahrt starten. Zur Erinnerung: Als am 14. März die Etappenfahrt Paris–Nizza abgebrochen wurde, lagen die täglichen Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 um die 900. Aktuell bewegen sich die Fallzahlen in Frankreich bei über 3.500, Tendenz steigend. In der 117jährigen Geschichte des Radrennens stellten sich die drei Wochen noch nie so vage und unvorhersehbar riskant dar. Über geplante 3.484 Kilometer soll vornehmlich im südlichen Teil Frankreichs gefahren werden.

Die anberaumten 21 Etappen bieten eigentlich ein wunderbares Terrain für spannenden Radsport. Nachdem in den ersten Tagen bereits sehr anspruchsvolle Routen mit Abstechern in die Südalpen und ins Zentralmassiv den Peloton auf die Probe stellen, soll die erste Woche in den Pyrenäen abgeschlossen werden. Der Veranstalter Amaury Sport Organisation (ASO) brach hier mit der weniger charmanten Tradition der monotonen Flachetappen am Beginn einer Tour. Am Montag, dem 7. September, soll schließlich ein Flugzeugtransfer über 400 Kilometer im Rahmen des ersten Ruhetages umgesetzt werden. Spätestens hier wird sich das fragile Hygiene- und Sicherheitskonzept zu beweisen haben. Denn die Tour toppt mal wieder alles. Spielt in Nordamerika die Basketballliga NBA in einer »Bubble« und die Eishockeyliga NHL in zwei »Bubbles«, hat sich die ASO ganze drei »Blasen« überlegt. Eine für die Fahrer. Die zweite für alle sonstigen Teammitarbeiter, vom Koch bis zum Mechaniker. Die dritte Blase bliebe der Öffentlichkeit, wie Ehrengästen und Presse, vorbehalten. Und alle werden regelmäßig getestet. Es bleibt abzuwarten, was dabei herauskommt, wenn sich drei Blasen durch Frankreich wälzen.

Die zweite Woche beginnt mit drei Flachetappen. Dazu gehört auch der 12. und längste Tagesritt über 218 Kilometer. Er soll dem 2019 verstorbenen französischen Radsportidol Raymond »Poupou« Poulidor gewidmet sein. Poupou schaffte es achtmal auf das Podium der Tour, ohne sie je gewinnen zu können und ohne auch nur einen Tag das Gelbe Trikot getragen zu haben. Sein Spitzname wird im Französischen liebevoll als Synonym für einen Pechvogel benutzt. Nach dieser Reminiszenz hebt sich das Terrain. Das Peloton soll erneut das Zentralmassiv bezwingen. Ist das geschafft, geht es in die Alpen. Ob den anschließenden zweiten Ruhetag am 14. September noch viele Fahrer mit ihrer Entourage genießen können, steht in den Sternen: Sollten in einem Team zwei oder mehr Coronainfektionen in sieben Tagen auftreten, wird die gesamte Mannschaft vom Rennen suspendiert.

Aus sportlicher Sicht brächte die abschließende dritte Tourwoche in den Alpen die Entscheidung. Herausfordernde Etappen sind gesteckt. Es gäbe auch eine spektakuläre Premiere: Bei der erstmaligen Bergankunft auf dem Col de la Loze, oberhalb des Wintersportortes Méribel, wird mit 2.304 Metern das Dach der Tour erreicht. Die Favoriten müssen jedoch bis zur vorletzten Etappe mit ihren Kräften haushalten, um das Zeitfahren mit der knapp sechs Kilometer langen und bis zu 20 Prozent steilen Zielrampe hinauf zur Planche des Belles Filles in den Vogesen bewältigen zu können.

Und was ist mit den Zuschauern, die an der Strecke stehen werden? Hier soll laut ASO ein »ausgeklügeltes Sicherheitskonzept mit beispiellosem Aufwand das Rennen seuchensicher machen«. Unter anderem sind Wohnmobile und Pkw in den Bergen verboten. Hobbyradler und Fußgänger dürfen aber überall hin. Lediglich an diversen neuralgischen Streckenpunkten sind verschärfte Zugangskontrollen geplant, einige enge Anstiege werden komplett gesperrt. In den jeweiligen Etappenorten ist der Zugang zum Teambereich für Fans untersagt, das Zielareal darf nur von einer begrenzten Anzahl an registrierten Gästen betreten werden. Und jetzt wird es skurril: Die Zuschauer an der Straße sind lediglich dazu angehalten, den Mindestabstand von zwei Metern zu den Radsportlern einzuhalten. Zur allgemeinen Maskenpflicht äußerte Tourchef Christian Prudhomme nur: »Der gesunde Menschenverstand sagt, dass man eine Maske tragen muss.«

Diese Aussage ist zunächst eine Kapitulation vor der wahrscheinlichen Unbedarftheit und/oder Ignoranz der Zuseher. Vor allem ist sie aber ein Beleg für den Kniefall der Organisatoren vor den Kapitalinteressen. Mit der unbedingten Ausrichtung der diesjährigen Tour de France und beinahe aller anderen ausgefallenen World-Tour-Rennen der Saison in einem extrem verdichteten Terminkalender bedient die ASO im Verbund mit dem Radsportweltverband Union Cycliste Internationale (UCI) vor allem die Bedürfnisse der Sponsoren. Aufschlussreich ist in diesem Kontext eine Aussage von Ralph Denk, Teammanager von Bora-Hansgrohe: »Wir haben wahnsinnig viele Zuschauer an der Strecke. Die bezahlen aber nichts. Also generieren wir dadurch auch keine Einnahmen. Wir fahren zwar gerne vor Leuten am Straßenrand, aber finanziell partizipieren wir, wenn überhaupt, nur indirekt.« Die Sponsoren wollen hingegen unbedingt Straßenpublikum. Dem entspricht dann auch die Entscheidung der Tour-de-France-Organisatoren, die opulente Werbekarawane im Vorfeld jeder Etappe lediglich um die Hälfte zu reduzieren. So werden also tagtäglich von knapp 100 Fahrzeugen herab allerlei Werbebotschaften unters Volk gebracht. Es ist davon auszugehen, dass es traditionell auch Werbegeschenke für die Radsportfans an den Straßen gibt.

Wird die große Schleife Paris und die Champs-Élysées erreichen? Alles hängt von der Verbreitung des Coronavirus ab. Und somit von Entscheidungen der Präfekten der 32 Départements, durch welche die Frankreich-Rundfahrt führt. Skepsis ist angebracht. Trotz alledem: Bonne chance – viel Glück!