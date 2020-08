Allenthalben Medimops

Seeliger Beschaulich stöbern? Das Geschäft mit alten Büchern liegt heute hauptsächlich in Händen weniger Konzerne

In früheren Zeiten strahlten Antiquariate nicht selten ein Flair des Geheimnisvollen und leicht Verschrobenen aus. Wer einen bestimmten Titel haben wollte, musste oft lange suchen und das Herz des Inhabers oder der Inhaberin gewinnen. Heute geht das alles online: Wenn das gesuchte Buch in Rosenheim, Görlitz oder Husum vorrätig ist, lässt es sich dort finden und bestellen. Für die Kundschaft eine feine Sache, aber das Geschäftsmodell ist ins Gerede gekommen.

Onlineantiquariate entstanden Mitte der neunziger Jahre. Es dauerte nicht lange, bis sich zwei Marktführer herausbildeten: der deutsche Ableger des kanadischen Abebooks und das Zentrale Verzeichnis Antiquarischer Bücher (ZVAB) mit Sitz in Tutzing. Beide sind – wie konnte es anders sein – 2008 bzw. 2011 von Amazon übernommen und verschmolzen worden. Seither liegt der Handel mit gebrauchten Büchern beim Konzern aus Seattle. ZVAB verkauft selbst allerdings gar nichts, es bietet nur – gegen Provision – den eigentlichen Händlern seine Infrastruktur an.

Wie so oft bei den großen Anbietern der sogenannten Plattformökonomie ist aus einem nützlichen Angebot ein problematisches geworden. Wer heute nach einem Titel auf ZVAB sucht, findet bei mehr als der Hälfte aller Offerten die Firma Medimops als Anbieter. Dahinter steht die Momox GmbH in Berlin, die seit 2019 mehrheitlich dem norwegischen Finanzinvestor Verdane Capital X gehört. Ihr Geschäftsmodell besteht darin, dass von Privatleuten Bücher aller Art gekauft und über die Tochter Medimops wieder verkauft werden. Im vergangenen Jahr waren das 100 Millionen weltweit. Das Unternehmen hat 2019 mit 1.900 Beschäftigten an sechs Standorten 250 Millionen Euro umgesetzt (plus 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), davon etwa zwei Drittel mit Büchern. Momox nimmt fast jedes Buch an, der Einkaufspreis (ab 15 Cent) wird von einem Algorithmus errechnet. Darin fließen Parameter wie Lagerbestand, voraussichtliche Nachfrage, Lieferbarkeit, Verlagspreis und Gewicht (wegen des Portos) ein. Auf ähnliche Weise kommt der Verkaufspreis zustande.

Für Kritik hat in jüngster Zeit gesorgt, dass auch neuwertige Bücher angeboten werden und damit in direkte Konkurrenz zu den preisgebundenen Exemplaren in den Buchhandlungen treten. Im Börsenblatt – Wochenmagazin für den Deutschen Buchhandel wurden Beispiele genannt: Leif Randts Roman »Allegro Pastell« (K & W März 2020) kostet im Buchhandel 22 Euro, bei Medimops war er drei Wochen nach dem Verkaufsstart »wie neu« für 12,55 Euro zu haben. Simon Becketts »Die ewigen Toten« (Wunderlich 2019) konnte statt für 22,95 für 6,37 Euro erworben werden.

Das Nebeneinander von Fast-noch-Novitäten im Antiquariat und regulärem Buch im Laden gab es schon früher. Solange das Ausnahmen blieben, fiel es nicht ins Gewicht. Medimops und andere organisieren aber einen landesweiten bzw. sogar globalen Markt. Der frühere Buchverlagsmanager Urs Erdle hat in einem Textbeitrag (Börsenblatt vom 5. August 2020) dieses Praxis scharf angegriffen.

Seine Argumentation: Das Geschäftsmodell der »Re-Commerce-Händler« unterscheide sich von den klassischen Antiquariaten, weil hier im großen Stil eine Zweitverwertung erfolge – ähnlich wie bei der Taschenbuchausgabe eines Hardcover-Titels, zumindest aber wie bei Kopien in Bibliotheken. Für erstere erhalten die Autoren ein Zusatzhonorar, für letztere kassiert die VG Wort Tantiemen und schüttet sie an Autoren und Verlage aus. Auch Händler wie Momox/Medimops müssten Tantiemen entrichten, meint Erdle.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ließ allerdings wissen, dass er das juristisch für nicht tragfähig hält. Dazu müsste das Urheberrechtsgesetz geändert werden. Derzeit legt dessen Paragraph 17/2 fest, dass sich das Verbreitungrecht des Autors erschöpft, sobald das (gedruckte) Buch erstmalig in den Verkehr gebracht wurde. Der Käufer hat das Recht, es weiterzuverkaufen, weder Autor noch Verlag können ihn hindern.

Wie stark die Onlineantiquariate den Umsatz der Buchhändler und -verlage tatsächlich beeinträchtigen, ist schwer zu beurteilen. Statistisches Material gibt es nicht. Der Buchumsatz von Momox macht knapp vier Prozent der Erlöse im stationären Buchhandel aus – keine bedrohliche Größe. Zumal unter den Verkäufen auch vergriffene Titel sind. Bedeutsamer könnte der indirekte Effekt sein: Wer ein bestimmtes Buch haben möchte, schaut zuerst bei ZVAB nach, ob es angeboten wird. Wenn das nicht der Fall ist, kauft er oder sie es es vielleicht im Laden – oder wartet ein Weilchen, bis es doch noch dort auftaucht. Aber dieser Effekt ist nicht messbar.