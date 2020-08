Spielgeld für Monopole

Francois Mori/AP/dpa Facebook-Chef Mark Zuckerberg kann sich über den Deal mit der französischen Regierung freuen

Der Steuerstreit zwischen dem US-Internetkonzern Facebook und der französischen Regierung ist beigelegt: Wie das Unternehmen am Montag mitgeteilt hat, konnte man sich auf eine Nachzahlung von 106 Millionen Euro für die Jahre 2009 bis 2018 verständigen. Dass Facebook trotz exorbitanter Gewinne so glimpflich davonkommt, hat der Internetriese auch dem Druck der US-Regierung zu verdanken.

Schließlich hatte Paris sich Ende Januar in einer Rahmenvereinbarung gegenüber Washington bereiterklärt, auf fällige Vorauszahlungen im Rahmen der Anfang 2019 eingeführten Digitalsteuer zu verzichten. Die US-Regierung hatte mit Sanktionen gedroht und so ein Einlenken erzwungen. Dabei werden die Gewinne von Internetkonzernen nach dem französischen Modell der Digitalsteuer ohnehin nur mit drei Prozent veranschlagt. Dadurch sollten im laufenden Jahr Staatseinnahmen von rund 400 Millionen Euro erzielt werden, im kommenden Jahr 650 Millionen. Im Vergleich mit produzierenden Unternehmen und Arbeitern fällt der von Facebook, Google, Amazon und Co. verlangte Beitrag zum Gemeinwesen also außerordentlich gering aus.

Dennoch brüstet sich die französische Filiale des Social-Media-Anbieters vor dem Hintergrund der Einigung mit der Regierung in Paris, »man nehme die steuerlichen Verpflichtungen« ernst. »In diesem Jahr zahlen wir 8,46 Millionen Euro an Einkommenssteuer, eine Steigerung von fast 50 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr«, wurde darüber hinaus am Montag angekündigt. Die Umsatz- und Gewinnzahlen des US-Konzerns steigen seit Jahren rasant. Zuletzt konnte weltweit ein Jahresumsatz von 70,7 Milliarden US-Dollar (59,9 Milliarden Euro) erzielt werden, und ein Gewinn von 18,5 Milliarden. Die Nutzerzahlen stiegen in Europa zuletzt vor dem Hintergrund verschiedener Datenschutzskandale allerdings nur noch langsam.

Dass die französische Regierung derart unter US-Druck geraten konnte, geht auch auf das Scheitern einer EU-weiten Digitalsteuer im Jahr 2018 zurück. Damals hatte insbesondere der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf der Bremse gestanden. Man wolle eine internationale Lösung, lautete damals die Ausrede, mit der die Steuer einmal mehr in die Zukunft verschoben wurde. Sowohl Frankreich als auch Österreich hatten sich daraufhin für nationale Lösungen entschieden.

Am Dienstag bekräftigte Scholz bei einem Treffen der deutschsprachigen Finanzminister in Wien, dass er bezüglich einer Besteuerung von Internetkonzernen im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) »im Augenblick sehr zuversichtlich« sei. Der Optimismus des SPD-Kanzlerkandidaten allerdings überrascht, hatten doch zuletzt die USA die Gespräche dazu im OECD-Format ausgesetzt. Angesichts der real wohl eher geringen Chancen auf eine weitreichende, internationale Digitalsteuer, begrüßte selbst Facebook-Chef Marc Zuckerberg in einer Mitteilung »die Tatsache, dass die OECD daran arbeitet«.

Gute Nachrichten für die Internetgiganten gab es zuletzt auch aus Großbritannien: Wie die Wochenzeitung Mail on Sunday am Wochenende berichtete, erwägt Finanzminister Rishi Sunak, die erst im April eingeführte Steuer wieder abzuschaffen. London hatte sich damals ähnlich wie Frankreich und Österreich angesichts der mangelnden internationalen Fortschritte für eine eigene Lösung entschieden. Erwartet wurden jährliche Einnahmen von rund 550 Millionen Pfund (554 Millionen Euro). »Wir haben klar gesagt, dass das eine vorübergehende Steuer ist«, wird nun ein Vertreter des Finanzministeriums zitiert. Als Begründung für den Schritt wird neben der zu geringen Höhe der erwarteten Einnahmen angeführt, dass die Steuer eine Hürde für das nach dem »Brexit« angestrebte Handelsabkommen mit den USA darstelle.