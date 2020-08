Keine Angst

REUTERS/Brendan McDermid

Am Rande von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt sind in Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin zwei Menschen getötet worden. Sie kamen in der Nacht zu Mittwoch durch Schussverletzungen ums Leben, wie die Polizei am Mittwoch morgen mitteilte. Während die Behörden keine weiteren Angaben machten, zeigen Videos in den »sozialen Medien«, wie ein weißer Mann mit einer Waffe auf Demonstranten schießt. Nach einer brutalen Polizeiattacke auf den Schwarzen Jacob Blake am Sonntag kam es in Kenosha auch am Dienstag zu Protesten (siehe Bild). (dpa/jW)