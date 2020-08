»Vielleicht war ich etwas übervorsichtig«

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Symbol für die Silvesternacht in Leipzig-Connewitz: Einkaufswagen mit als Polizeiwagen besprühter Pappe (Chemnitz, 13.8.2020)

Als in den Kunstsammlungen Chemnitz am 15. August die Ausstellung »Gegenwarten« eröffnet wurde, teilte die Deutsche Presseagentur mit, Sie hätten die Entfernung von Parteinamen in einem Wandtext über die Antifa gefordert. Was war da los?

Es gab einen Dissens über die Nennung von drei Parteien in einem Wandtext der Gruppe »Peng!«, der aufgemacht ist wie ein Wandtext der Kunstsammlungen. Ich wollte, dass diese Namen entfernt werden. Letzten Endes war ich vielleicht etwas übervorsichtig, aber es geht auch darum, wie man als städtische Institution in einer Stadt wie Chemnitz agiert, um Akzeptanz.

Stand das »Peng!«-Kollektiv, als es sich weigerte, die Namen CDU, FDP und AfD zu entfernen, vor dem Rauswurf?

Nein, nicht grundsätzlich. Im Raum stand nur die Frage, ob die Kunstsammlungen der richtige Ort sind. Aber die Installation wurde für den Museumsraum geschaffen – es geht hier um eine Inszenierung im Ready­madestil, wenn man so möchte –, ergibt also nur in den Kunstsammlungen Sinn, so dass wir in Rücksprache mit der Stadt beschlossen haben: Okay, wir lassen alles so, wie es ist, und schauen mal, wie es läuft.

CDU, FDP und AfD werden in dem Wandtext als Verbreiter der »Hufeisentheorie« aufgezählt, die »Links-« und »Rechtsextremismus« gleichsetzt. Der Text nennt das »absurd« und »verheerend«. Sehen Sie das anders?

Die Hufeisentheorie scheint mir nicht wirklich überzeugend zu sein und wird, glaube ich, auch in der Wissenschaft sehr kritisch gesehen. Ich halte weder von linker noch von rechter Gewalt irgend etwas, aber ich würde sie auch nicht komplett gleichsetzen. Ich glaube, die Ziele, die Kontexte, die Motivationen sind sehr unterschiedlich.

Politische Attacken haben, so wichtig sie sein mögen, keinen Platz in den Kunstsammlungen?

Ich halte nichts von einer grundsätzlichen politischen Neutralität. Die Kunstsammlungen sind ein Ort von Debatten und müssen die Komfortzone des Museums auch mal verlassen, Kontroversen riskieren. Aber ich fand das in dem Zusammenhang nicht angemessen.

»Staatsgelder für die Antifa« ist der Leitspruch der »Peng!«-In­stallation. Aktiven Antifaschisten wurden Readymades abgekauft, etwa ein Einkaufswagen, wie er in der Silvesternacht in Leipzig-Connewitz brannte. Sie haben dieses Konzept im Vorfeld für gut befunden?

Ich kannte es nicht bis ins letzte Detail, bin nicht der Kurator, aber ich kannte die Objekte und das Thema: Wie wird die Antifa wahrgenommen? Wer gehört dazu? Das ist sehr heterogen. Da gibt es militante Gruppen, mit denen ich nichts zu tun haben möchte, aber auch die ältere Dame, die Hakenkreuze übersprüht, oder meinetwegen die Bürger aus Östritz, die Bier aufkaufen, damit das Nazifestival »Schild und Schwert« auf dem Trockenen sitzt – das sind Aktionen, die ich gut finde, wo ich eher von zivilem Ungehorsam spreche.

Wie kam die Ausstellung bisher beim Publikum an?

Sehr ablehnende Haltungen wurden vor allem in Briefen geäußert. Oft sind das ältere Leute, die offenbar keine Lust haben, sich die Arbeiten anzuschauen oder auch nur eine Diskussion zu führen. Sie formulieren sehr kategorisch. Vor Ort gibt es viele jüngere Leute, die mit den Sachen etwas anfangen können und die Aufregung vielleicht gar nicht verstehen. Ich glaube, das wichtigste ist, dass man sich die Dinge anguckt, die Texte liest und die Diskussion sachlich führt, nicht so emotional aufgeladen.

Am vergangenen Sonnabend wurden die Exponate versteigert, und zwar zugunsten des Alternativen Jugendzentrums Chemnitz – haben Sie das mit ausgewählt?

Wir haben das gemeinsam beschlossen. Mir war wichtig, dass keine gewaltbereiten, verfassungsfeindlichen Gruppen Geld bekommen.

Ein Antifa-Logo-Entwurf – von Bernd Langer, 1987 – erzielte 3.661 Euro, ein VVN-Banner 606 Euro – haben die Kunstsammlungen mitgeboten, um ein Exponat in ihre Sammlung zu überführen?

Ich hatte das überlegt, aber es wäre als unangemessene Provokation empfunden worden. Und es sind am Ende auch keine Exponate, die in unsere Sammlung passen. Ich weiß von Kollegen aus Friedrichshafen, die überboten wurden. Vielleicht gibt es Museen, in die das besser passt.