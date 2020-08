Staatsaffäre Bolt

Kingston. Der einstige Sprintsuperstar Usain Bolt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Offensichtlich hat sich der Jamaikaner bei den Feierlichkeiten zu seinem 34. Geburtstag am Freitag infiziert. Zerknirscht versprach Bolt am Montag via Instagram in einem einminütigen Video, seine Infektion ernst zu nehmen und in häuslicher Quarantäne zu bleiben. Sichtlich ungehalten bestätigte Jamaikas Gesundheitsminister Christopher ­Tufton auf einer Pressekonferenz in Kingston die Infektion des berühmtesten Bewohners der Insel. Die Polizei untersucht die Umstände der Feierlichkeiten – sogar persönlich überwacht von Premierminister Andrew ­Holness. (sid/jW)