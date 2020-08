Abwärtstrend fortgesetzt

Tom Weller/dpa Technologie der Zukunft: Montage einer Brennstoffzelle (Dettingen/Erms, 19.2.2020)

In kaum einer anderen Branche schlägt die Wirtschaftskrise mit solcher Wucht zu. Täglich gibt es Berichte über Schließungen, Stellenkürzungen und Streiks in der Automobilindustrie. So meldete die FAZ am Dienstag, beim Autozulieferer Vitesco in Schwalbach im Main-Taunus-Kreis solle die Zahl der Beschäftigten deutlich schneller reduziert werden als angekündigt. Das Management der Continental-Tochter wollte ursprünglich bis zum Jahr 2024 die Belegschaft am Standort um ein Drittel verkleinern. 178 Arbeitsplätze wären davon betroffen. Nun soll wohl ein Teil der Stellen schon erheblich früher wegfallen. Beim Autozulieferer Mubea Flamm Aerotec in Laage (Landkreis Rostock) waren am Dienstag erneut alle 106 Mitarbeiter zu einem Warnstreik aufgerufen, berichtete der NDR. Dabei geht es um die Höhe der Abfindungen, weil bereits feststeht, dass das Werk geschlossen wird. Und jedem vierten Beschäftigten des Autozulieferers Isringhausen – Firmenkürzel: Isri – drohe am Stammsitz in Lemgo der Verlust seines Arbeitsplatzes, berichtete das Westfalen-Blatt. Insgesamt wolle Isri 450 Stellen streichen.

Der Verband der deutschen Automobilindustrie ist sich sicher: Staatliche Finanzhilfen und Kurzarbeit können den Stellenabbau bei den Automobilzulieferern nur verzögern, aufhalten können sie ihn nicht. Annähernd 40 Prozent der Unternehmen hätten bereits vor Beginn der Coronakrise geplant, Personal ins Ausland zu verlagern, gab der VDA am Dienstag das Ergebnis einer Umfrage unter Zulieferern bekannt. Über zwei Drittel davon gäben nun an, ihr Vorhaben wegen der Pandemie zu beschleunigen. »Die Maßnahmen der Politik zur Stützung der Unternehmen zeigen zwar Wirkung«, erklärte Verbandschefin Hildegard Müller. »Dennoch stellen wir uns auf eine längere schwierige Phase ein.« In der Krise will die Autoindustrie abkassieren, wo es nur geht: Die wirtschaftliche Wiederbelebung werde rascher gelingen, wenn auf »zusätzliche Belastungen« verzichtet werde, sagte Müller. Das gelte für die Bereiche »Steuern, Bürokratie oder eine weitergehende Regulierung im Bereich Klimapolitik«, betonte Müller. Die Coronakrise sollte für Politik und Gesellschaft »ein Ansporn für Reformen sein«, die die Unternehmen entlasteten und damit den Standort stärkten.

Die meisten Zulieferer rechnen laut der Studie damit, dass das Vorkrisenniveau frühestens ab 2022 erreicht wird. Etwa 60 Prozent der Lieferanten geben laut VDA an, wegen der Coronakrise zusätzlichen Personalabbau zu planen. Rund die Hälfte dieser Firmen wolle fünf bis zehn Prozent der Stellen streichen. Etwa ein Drittel aller befragten Unternehmen hätten sogar vor, mehr als zehn Prozent des Personals abzubauen.

Die IG Metall hat bereits vor dem Abbau Hunderttausender Stellen in der Metall- und Elektroindustrie gewarnt. Die größte deutsche Gewerkschaft schlägt daher vor, in der kommenden Tarifrunde eine Vier-Tage-Woche als Option für die Betriebe zu vereinbaren. (Reuters/jW)