Rüstungskonzern unter Beschuss

»Rheinmetall entwaffnen« plant für den 28. August einen Aktionstag mit Blockaden an Produktionsstätten der Rüstungsindustrie und einer Demonstration in Kassel, wie das antimilitaristische Bündnis am Dienstag erklärte:

»Rüstungsgeschäfte und weltweiter Waffenhandel boomen auch während der Coronakrise. Bundesregierung und deutsche Rüstungskonzerne treiben diese Entwicklung voran. Der Militärhaushalt der Regierung wird schon seit Jahren beständig ausgeweitet, und Anträge für Waffenexporte werden fast ausnahmslos genehmigt. Die Prioritätensetzung von Regierung und Konzernen ist verheerend. Wir fordern den sofortigen Stopp der Rüstungsproduktion. Anstatt immer mehr Geld in Rüstung und Militär zu pumpen, muss die Gesundheitsversorgung für alle gestärkt und krisensicher gemacht werden. Wir brauchen Krankenwagen statt Panzer, Beatmungsgeräte statt Bomben. Deshalb werden wir am 28. August die Kasseler Kriegsindustrie blockieren«, sagt Daniel Seiffert, Pressesprecher von »Rheinmetall entwaffnen«.

Der Ort des Aktionstages ist nicht zufällig ausgewählt: »Kassel ist ein Rüstungshotspot – gleich mehrere große Firmen bauen dort Waffen und liefern sie in die ganze Welt. Panzer ›made in Kassel‹ werden etwa in Nordsyrien gegen die Kurd*innen zum Einsatz gebracht und richten großes Unheil an. Auch menschenrechtsverachtende Regime, wie in Katar und Algerien, werden durch ›Krauss-Maffei Wegmann‹ und ›Rheinmetall‹ hochgerüstet«, so Michael Schulze von Glaßer, politischer Geschäftsführer der DFG-VK. (…)

Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linken Bundestagsfraktion, teilte am Dienstag zur für den Sonnabend angekündigten Demonstration gegen die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Berlin mit:

Berlin droht am Wochenende einer der größten faschistischen Aufmärsche seit langem. Neonazis und Antisemiten – von der NPD über Reichsbürger bis zur AfD – mobilisieren bundesweit zur Großdemonstration von Gegnern der Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Keinesfalls möchte ich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demons­tration in die rechte Ecke stellen. Doch wer kein Problem damit hat, mit den Todfeinden der Demokratie gemeinsam für Grundrechte und das Grundgesetz zu demonstrieren, der macht sich und sein Anliegen völlig unglaubwürdig und dient als Steigbügelhalter der Faschisten. Aus den Kreisen der ›Querdenker‹ wurde angekündigt, sich wie schon bei der Demonstration am 1. August in Berlin nicht an Hygieneauflagen wie das Tragen von Mund-Nase-Schutzmasken halten zu wollen. Zudem gibt es Aufrufe zur Platzbesetzung und Belagerung des Reichstagsgebäudes im Anschluss an die Kundgebung sowie zum ›Umsturz‹. Von der Polizei erwarte ich, dass sie diesmal, anders als am 1. August, mit ausreichenden Kräfte vor Ort ist, um eine Gefährdung von Unbeteiligten, antifaschistischen Gegendemonstranten und Journalisten durch Neonazis sowie andere Teilnehmer und Teilnehmerinnen des ›Querdenker‹-Aufmarsches zu unterbinden.

Es kann doch nicht angehen, dass zwar am vergangenen Sonnabend in Hanau die Gedenkdemonstration für die Opfer des faschistischen Massakers an Besuchern von Shishabars trotz vorliegenden Hygienekonzepts unter Verweis auf ansteigende Infektionszahlen untersagt wurde, aber selbsternannte ›Corona-Rebellen‹ im Bündnis mit Faschisten unter Missachtung jeglicher Hygieneauflagen ungestört durch Berlin ziehen.