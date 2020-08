Genug von der Elite

Thaier Al-Sudani/REUTERS Ein Barsani für jedes Amt: Nechirvan Barsani, Präsident der Kurdischen Regionalregierung im Irak (Erbil, 30.9.2018)

Eigentlich sollte die Nachricht die seit Monaten anhaltenden Demonstrationen beruhigen: Am 16. August verkündete die in Erbil (kurdisch Hewler) ansässige Kurdische Regionalregierung im Irak (KRG), sie habe die Budgetstreitigkeiten mit der Zentralregierung in Bagdad vorläufig gelöst. Der dem regierenden Barsani-Clan gehörende Sender Rudaw berichtete, die kurdische Autonomieregierung werde für die Monate August, September und Oktober 320 Milliarden irakische Dinar (etwa 22,6 Millionen Euro) durch die Zentralregierung erhalten, und es werde weitere Verhandlungen geben.

Im April hatte Bagdad aufgehört, der KRG ihren monatlich 12,6prozentigen Anteil aus dem Staatshaushalt zu überweisen, weil Erbil im Gegenzug nicht die vorgesehenen 250.000 Barrel Öl an die Zentralregierung geliefert hatte. Die Regionalregierung bevorzugt es, ihr Öl unabhängig vom Irak zu exportieren, etwa an die Türkei. Dorthin liefert sie aktuell 450.000 Barrel pro Tag, so das Nachrichtenportal Al-Monitor vergangenen Freitag.

Das Fehlen der 453 Milliarden Dinar aus Bagdad (etwa 320 Millionen Euro) setzte den Haushalt der KRG im Zuge der Coronapandemie zusätzlich unter Druck. Die wirtschaftliche Situation war bereits angeschlagen, da die weltweite Produktion abgenommen hatte und die Ölpreise gesunken waren. In der Fünf-Millionen-Einwohner-Region sind mehr als eine Million Beschäftigte Beamte. Diese beklagten nicht ausgezahlte Gehälter, doch die KRG verwies auf die Zentralregierung. Allerdings beklagten die Beamten schon im Januar, dass sie nicht bezahlt würden.

Seit Monaten finden deshalb in der Region Proteste statt: Zu den nicht ausgezahlten Gehältern kommen schlechtes Pandemiemanagement, Schweigen zu türkischen Luftangriffen, Probleme bei der Stromversorgung und Korruption – Gründe gibt es viele. Die vorläufige Einigung mit Bagdad sollte wieder Ruhe einbringen, doch vergangene Woche protestierten erneut zahlreiche Demonstranten in verschiedenen Städten.

Journalisten des oppositionellen Senders NRT, die von den Protesten gegen die Autonomieregierung in Erbil und Dohuk berichtet haben, wurden laut einer Meldung der kurdischen Nachrichtenagentur ANF vom Donnerstag von Einsatzkräften der Demokratischen Partei Kurdistans, deren Vorsitzender Masud Barsani ist, festgenommen und die Redaktionsräume des Senders in beiden Städten geschlossen. Zudem bemühte sich die KRG vergeblich, die Demonstranten als Anhänger der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu diffamieren, wie das Nachrichtenportal Middle East Eye am Montag schrieb.

Trotz des Vorgehens gegen Demonstranten und Journalisten dürften die Proteste weitergehen: Die Menschen haben genug von Politikern, die lediglich sich selbst bereichern. Am 24. Juli berichtete das US-Magazin New Republic, der Barsani-Clan habe sich in Beverly Hills zwei Villen im Wert von 47 Millionen US-Dollar (etwa 40 Millionen Euro) in bar gekauft.