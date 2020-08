Zweiter Anlauf

Olivier Matthys/Pool via REUTERS In Konkurrenz zu Washington: Die EU versucht den USA auf dem Balkan zuvorzukommen (Brüssel, 6.5.2020)

Wer den Dialog führt, lenkt das Ergebnis: Die USA und die Europäische Union ringen weiterhin um die Vorherrschaft über die Gespräche zwischen Belgrad und Pristina. Doch aus Moskau werden immer lauter Bedenken angemeldet. In einem am Freitag in der russischen Zeitung Trud veröffentlichten Interview warnte Russlands Außenminister Sergej Lawrow vor voreiligen Schritten. An einem Dialog zwischen den Konfliktparteien führe kein Weg vorbei, unterstrich der Diplomat. Außerdem verwies er darauf, dass die UN-Sicherheitsratsresolution 1244 vom Juni 1999 eingehalten werden müsse. Darin wird die territoriale Integrität der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien bekräftigt, deren Rechtsnachfolgerin die Republik Serbien ist, und von der sich mit westlicher Hilfe 2008 die Provinz Kosovo einseitig und völkerrechtswidrig losgesagt hatte.

Offiziell hat die EU den Auftrag, den Dialog zwischen Belgrad und Pristina zu leiten. Ziel ist es vor allem, Serbien zur Anerkennung der Eigenstaatlichkeit der abtrünnigen Region zu drängen. Dies ist eine Bedingung für die Aufnahme des Landes in die EU. Doch vor knapp einem Jahr begann auch Washington wieder mitzumischen. US-Präsident Donald Trump ernannte seinen Vertrauten und ehemaligen Berliner Botschafter Richard Grenell zum Sonderbeauftragten für die Gespräche zwischen Serbien und Pristina. Auch Matthew Palmer, der bereits während des Krieges als »Vermittler« gearbeitet hatte, wurde die Verantwortung für Südosteuropa erneut übertragen. Hintergrund der Personalentscheidungen dürften die in diesem Jahr anstehenden Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten sein, vor denen Trump außenpolitische Erfolge vorweisen will.

Grenell erhöhte das Tempo der Verhandlungen und setzte dabei ganz in der Art seines Chefs vor allem auf wirtschaftliche Annäherung. Damit sollen politische Zugeständnisse erzwungen werden. Für den 27. Juni war dazu ein Treffen zwischen dem serbischen Staatschef Aleksandar Vucic und dem kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci geplant. Doch in der Auseinandersetzung um die Vorherrschaft in Südosteuropa zeigt sich die EU kampfeslustig. Nur wenige Tage vor den Gesprächen in Washington kündigte das in Den Haag ansässige und von Brüssel gelenkte Spezialgericht für den Kosovo-Krieg an, wegen schwererer Verbrechen gegen Thaci zu ermitteln.

Nun soll das abgesagte Treffen in anderer Konstellation nachgeholt werden: Am 2. September sollen Vucic und der kosovarische Premierminister Avdullah Hoti im Weißen Haus zusammenkommen, wie in der vergangenen Woche Grenell mitteilte. Vornehmlich soll es um die wirtschaftliche Entwicklung gehen. Hoti hat bereits angekündigt, in Washington würden sich Vertreter zweier eigenständiger Staaten gegenübersitzen.

Vucic befindet sich in einer komfortablen Situation: Bei den Parlamentswahlen am 27. Juni konnte seine Serbische Fortschrittspartei wegen des Boykotts eines großen Teils der Opposition die absolute Mehrheit der Sitze erringen. Sollte der serbische Präsident Zugeständnissen machen, könnte er sich diese sogar vom Parlament absegnen lassen, ohne größere Probleme zu befürchten. Denkbar wäre beispielsweise ein von Vucic selbst vor zwei Jahren ins Spiel gebrachter Landtausch zwischen der Republik und seiner Provinz für die gegenseitige Anerkennung.

Auch die EU hat für Anfang September Gespräche zwischen Vucic und Hoti angekündigt. Denn vor allem Deutschland, das den Balkan als seinen Hinterhof betrachtet, ist darauf bedacht, den US-Einfluss in der Region zurückzudrängen. Neben Washington sieht sich Berlin auf der geopolitisch bedeutsamen Halbinsel zunehmend in einer vermeintlichen Konkurrenz mit Moskau und nicht zuletzt Beijing, das durch seine »Belt and Road«-Initiative als Handelspartner der Staaten an Bedeutung gewinnt.