»Die Regierung hat Kindersoldaten dafür rekrutiert«

Thierry Gouegnon/REUTERS Protest gegen eine erneute Kandidatur des ivorischen Präsidenten Ouattara (13.8.2020)

Am 31. Oktober sollen in Côte d’Ivoire Präsidentschaftswahlen stattfinden. Seit einigen Wochen kommt es landesweit zu Protesten. Worum geht es?

Der im März 2016 verabschiedeten Verfassung zufolge wird der Präsident alle fünf Jahre gewählt, und das Präsidentenamt ist auf zwei Legislaturen beschränkt. Nun strebt Allasanne Ouattara, der seit 2010 regiert, trotzdem eine dritte Regierungszeit an. Im gesamten Land protestieren die Menschen dagegen. Sie wollen die Missachtung der Verfassung nicht hinnehmen.

Die Regierung geht mit Gewalt gegen die Proteste vor. Es gab bereits Tote. Was ist genau passiert?

Sie versucht die Proteste gewaltsam zu unterbinden, so am 13. August die Demonstrationen von Jugendlichen und am 21. August die der Frauen sowie darüber hinaus viele weitere. Am schlimmsten ist, dass die Regierung die friedlichen Demonstranten von bewaffneten Milizen angreifen lässt, für die sie Kindersoldaten aus anderen afrikanischen Ländern rekrutiert hat. Diese nennen sich selber »Mikroben« und sind sehr gewalttätig. Es waren diese Einheiten, die bisher zehn Menschen bei Protesten in den Städten Daoukro, Bonoua, Gagnoa und Divo ermordeten. Zudem gibt es unzählige Verletzte und Inhaftierte, darunter führende Kräfte der Zivilgesellschaft, wie die Präsidentin der NGO »Alternative Citoyenne Ivoirienne«, Pulchérie Edith Gbalet. Dennoch werden im ganzen Land die Proteste fortgesetzt.

Die werden besonders stark von Jugendlichen und Frauen getragen.

Die Frauen sind schon immer Teil der emanzipatorischen Kämpfe der schwarzen Bevölkerung in Afrika gewesen. Es gibt unzählige Beispiele dafür in der afrikanischen Geschichte. Die Frauen, die die jetzigen Proteste tragen, setzen sich für freie und faire Wahlen ohne Gewalt ein. Sie wollen die Diktatur Outtaras beenden, eines Regime, dass sich durch Korruption, Vetternwirtschaft, Misswirtschaft, Armut und falsche Versprechungen über vermeintliches Wirtschaftswachstum auszeichnet.

Die Jugendlichen streben eine Regierung an, die auch die Probleme der Jugend ernst nimmt. Sie wollen Ausbildung und Arbeit in Côte d’­Ivoire, anstatt in Sklavenarbeit in Libyen oder den Tod im Mittelmeer getrieben zu werden. Bei einer Erhebung in Italien im Januar und Februar 2017 wurde festgestellt, dass ein großer Teil der Geflüchteten aus ­Côte ­sd’Ivoire kommen.

Ouattara hat die Wahlen 2010 mit einem Wahlputsch gewonnen. Tritt die Partei seines damaligen Kontrahenten Laurent Gbagbo im Oktober an?

Ouattara wurde mit Unterstützung des Militärs und durch Einmischung seitens der französischen Regierung sowie weiterer internationaler Kräfte ins Amt gehievt. Laurent Gbagbo, der eigentliche Wahlsieger, wurde gegen geltendes Recht nach Scheveningen in die Niederlande deportiert. Dort wurde er inhaftiert und vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt. Im Januar 2019 wurde er von den ihm vorgeworfenen Verbrechen gegen die Menschheit freigesprochen. Nun wurde er von seiner Partei, der »Front Populaire Ivoirien«, FPI, als Kandidat nominiert. Die von der Regierung abhängige Wahlkommission hat Gbagbo allerdings seines Rechtes der Kandidatur beraubt, da sie ihn von der Liste der Wahlberechtigten und Kandidaturberechtigten gestrichen hat.

Was fordern die Protestierenden?

Neben der Verhinderung der verfassungswidrigen dritten Kandidatur von Outtarra lehnen die Menschen auch die Wahlkommission ab, da sie nicht unabhängig agiert. Die Protestierenden unterstützen die Entscheidung des Afrikanischen Menschenrechtsgerichtshofes, der die ivorische Regierung aufgefordert hat, die Unabhängigkeit der Wahlkommission herzustellen und sie nicht nur durch Parteigänger zu besetzen. Weitere Forderungen sind die Freilassung der politischen Gefangenen, die während der und nach den Auseinandersetzungen nach den Wahlen 2010 inhaftiert wurden, und das Recht einer gesicherten Rückkehr für diejenigen, die 2011 ins Exil gingen, um sich vor Repression und Gewalt bis hin zu extralegalen Hinrichtungen zu schützen. Die Menschen fordern zudem, dass Laurent Gbagbo ohne Repression zurückkehren kann und zur Wahl zugelassen wird.